Що таке "оник" чи "ланіти": 5 автентичних слів, які вас здивують
Українська мова зазнавала гонінь та змін, унаслідок чого втратила частину унікальних автентичних слів. Ці слова закликаємо повернути у своє мовлення.
Мовники та філологи привертають увагу до питання відродження у своєму мовленні давніх українських слів, які зараз здаються дивними. 24 Канал пропонує дізнатися, які слова радить відновити блогер @show_rami.
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5 забутих і заборонених українських слів, які варто відновити
Блогер наводить низку слів, які були заборонені та замінені російськими, чи забутими, хоча, ними послуговуються ще у деяких регіонах. Він пропонує повернути їх до свого мовлення і звучати неповторно.
Слово оник – позначало цифру 0. Але його заборонили та замінили на "нуль" у радянський час. Хоча в українців було ще і слово "зеро" для позначення цієї цифри.
Великий віз – саме таку назву в українців мало це сузір'я. Але його замінили на "Велику та Малу ведмедиці". Чому на ведмедиці, коли візуально зірки нагадують віз, незрозуміло. Просто щоб знищити щось автентичне.
Церата – позначає клейонку. Хоча, це слово ще збереглося у деяких регіонах України.
Обрус – це слово часто можна зустріти у літературі, але не усі розуміють його значення. Тож знайте – це скатертина!
Ланіти – це слово позначає щоки. Оскільки воно зовсім не схоже з російським, його позбулися і замінили. Але як же милозвучно воно звучить: "На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум'янець досади" (Іван Микитенко).
5 забутих українських слів: дивіться відео
Незвично, милозвучно, красиво – користуймося цими словами!