Не "бабушка" та не "дєдушка": як українською називати найрідніших

Чи трапляється вам називати рідних "бабушкою" й "дєдушкою"? Такі слова звучать у повсякденному мовленні, хоча українська має свої милозвучні назви для найрідніших людей.

Про літературні та діалектні назви для батьків наших батьків, які збереглися в українській мові, розповідає 24 Канал.

Як українською сказати "бабушка" і "дєдушка"?

У повсякденному мовленні ми часом уживаємо російські слова, навіть коли йдеться про найближчих людей. Такі назви могли закріпитися в родині ще з дитинства, тож повторюємо їх автоматично, не замислюючись.

Російські слова "бабушка" й "дедушка" досі можна почути в розмовах. Але українською ми кажемо – бабуся й дідусь. Саме ці слова природно вживаємо, коли говоримо про батьків наших мами й тата.

А початкові слова – "баба" й "дід", які мають давнє, праслов’янське коріння. Вони відомі й іншим слов’янським мовам, але пестливі форми в кожній розвивалися по-своєму. Українська "бабуся" утворилася від слова "баба", а "дідусь" – від "дід".

Однак українських назв для бабусі значно більше, ніж здається. Можна сказати: бабуся, бабця, бабуня, бабусенька, бабусечка. У різних місцевостях трапляються й форми бабцяня, бабцянька. І слово "баба" теж цілком українське і не грубе: так традиційно називали матір батька або матері. Згадаймо хоча б казкове "Жили собі дід та баба".

З дідусем так само цікаво. Крім звичних "дід" і "дідусь", у народному мовленні можна почути: дідуньо, дідочко, дідо, дзідзьо, дідьо, дідусько. Наприклад, на Галичині й Закарпатті поширені форми "дідуньо", "дзідзьо", на Поліссі – "дідьо", а на Поділлі та Слобожанщині – "дідусько".

Такі слова – не помилки, а свідчення мовного розмаїття. У кожній родині може бути своя назва, пов’язана з місцевою говіркою або дитячими спогадами. Іноді онуки самі вигадують лагідне звертання, яке згодом стає родинною традицією, наприклад – "діді".

До речі! Чи знаєте ви, як українці називають інших родичів? Брат мами в деяких регіонах – вуйко, брат тата – стрий, сестра чоловіка – зовиця, а брат дружини – шваґро. Перевірте себе й дізнайтеся більше в матеріалах Освіта 24: "Як називати братів і сестер батьків" та "Хто такий шваґро".

28 жовтня відзначають День дідусів і бабусь – чудова нагода згадати тих, хто балує онуків, розповідає родинні історії та завжди має щось смачненьке до чаю. Зателефонуйте рідним, надішліть листівку чи завітайте в гості.

Листівка до Дня бубусь і дідусів / Pinterest

А називаючи їх українською – бабусю, бабуню, дідусю чи дідуню – обирайте те слово, у якому для вас найбільше тепла. Адже найважливіше не лише те, як ми називаємо рідних, а й те, скільки любові вкладаємо в ці слова.