Кого називають "шваґром", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Вікіпедії.

Кого називають шваґром?

Всі ми маємо кровних родичів – рідних, двоюрідних і так далі. А ще набуваємо родичів через шлюб та до родинного кола часто зараховуємо кумів. І для кожного члена родини, як для чоловіків, так і для жінок з обох боків – по батьківській та материнській лініях, по чоловікові та по дружині – є свої назви.

Серед таких родичів – шваґро. Мовознавці пояснюють, що "шваґро" часто плутають із "дівером", "шурином" чи "свояком", але кожне з цих слів має своє чітке значення

Словники української мови дають три означення, кого слід називати "шваґром":

Брат дружини або чоловіка.

Чоловік сестри.

Чоловік своячки.

Саме слово походить із німецької мови Schwager – брат дружини або чоловік сестри. Ймовірно прийшло воно через польську – szwagier в українську лексику. У народному мовленні воно закріпилося як загальна назва для "родича через шлюб".

Є, звичайно, і трохи змінені слова, які позначають того ж родича, а також по-іншому ставляться наголоси. Можливо ваб ближче знайоме котресь з них:

шва́гер,

шва́ґор,

шваґро́,

шва́ґров,

шо́вґор,

шваґерко.

Його можна назвати і розмовним, і літературним. Воно знайоме широкому загалу, хоча може сприйматися іноді як архаїзм.

Як називати своїх родичів правильно?

Родинне коло досить широке, і поступово набуваються нові родинні зв'язки через шлюб, а тому вивчаються і нові не лише імена, а й назви родичів.

