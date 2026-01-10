Кого називають "шваґром", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Вікіпедії.
Дивіться також Чи знаєте, що таке "п'єц": таке слово є в українських словниках
Кого називають шваґром?
Всі ми маємо кровних родичів – рідних, двоюрідних і так далі. А ще набуваємо родичів через шлюб та до родинного кола часто зараховуємо кумів. І для кожного члена родини, як для чоловіків, так і для жінок з обох боків – по батьківській та материнській лініях, по чоловікові та по дружині – є свої назви.
Серед таких родичів – шваґро. Мовознавці пояснюють, що "шваґро" часто плутають із "дівером", "шурином" чи "свояком", але кожне з цих слів має своє чітке значення
Словники української мови дають три означення, кого слід називати "шваґром":
- Брат дружини або чоловіка.
- Чоловік сестри.
- Чоловік своячки.
Саме слово походить із німецької мови Schwager – брат дружини або чоловік сестри. Ймовірно прийшло воно через польську – szwagier в українську лексику. У народному мовленні воно закріпилося як загальна назва для "родича через шлюб".
Є, звичайно, і трохи змінені слова, які позначають того ж родича, а також по-іншому ставляться наголоси. Можливо ваб ближче знайоме котресь з них:
- шва́гер,
- шва́ґор,
- шваґро́,
- шва́ґров,
- шо́вґор,
- шваґерко.
Його можна назвати і розмовним, і літературним. Воно знайоме широкому загалу, хоча може сприйматися іноді як архаїзм.
Як називати своїх родичів правильно?
Родинне коло досить широке, і поступово набуваються нові родинні зв'язки через шлюб, а тому вивчаються і нові не лише імена, а й назви родичів.
24 Канал писав раніше низку публікацій про родинні зв'язки, тому познайомтеся з ними:
Дівер та зовиця, шваґро і братиха – хто ці родичі: які з них по чоловікові, а які по дружині.
Більше не дядькаємо і не тіткаємо: як назвати братів і сестер своїх батьків.
-
Дізнавайтеся нові назви, якщо не знали, чи оновіть в пам'яті широкий ареал слів, якими можна називати близьких.