Кого называют "швагром", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.

Кого называют шурином?

Все мы имеем кровных родственников – родных, двоюродных и так далее. А еще приобретаем родственников через брак и к семейному кругу часто причисляем кумовьев. И для каждого члена семьи, как для мужчин, так и для женщин с обеих сторон – по отцовской и материнской линиям, по мужу и по жене – есть свои названия.

Среди таких родственников – "швагро". Языковеды объясняют, что "швагро" часто путают с "деверем", "шурином" или "свояком", но каждое из этих слов имеет свое четкое значение

Словари украинского языка дают три определения, кого следует называть "швагром":

Брат жены или мужа.

Муж сестры.

Муж свояченицы.

Само слово происходит из немецкого языка Schwager – брат жены или муж сестры. Вероятно пришло оно через польский – szwagier в украинскую лексику. В народной речи оно закрепилось как общее название для "родственника по браку".

Есть, конечно, и немного измененные слова, которые обозначают того же родственника, а также по-другому ставятся ударения. Возможно вам ближе знакомо какое-то из них:

шва́гер,

шва́ґор,

шваґро́,

шва́ґров,

шо́вґор,

шваґерко.

Его можно назвать и разговорным, и литературным. Оно знакомо широкой общественности, хотя может восприниматься иногда как архаизм.

Как называть своих родственников правильно?

Семейный круг достаточно широкий, и постепенно приобретаются новые родственные связи через брак, а потому изучаются и новые не только имена, но и названия родственников.

