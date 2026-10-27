Не "бабушка" и не "дедушка": как на украинском языке называть самых близких

О литературных и диалектных названиях для родителей наших родителей, сохранившихся в украинском языке, рассказывает 24 Канал.

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Как по-украински сказать "бабушка" и "дедушка"?

В повседневной речи мы порой употребляем русские слова, даже когда речь идет о самых близких людях. Такие названия могли закрепиться в семье еще с детства, поэтому мы повторяем их автоматически, не задумываясь.

Русские слова "бабушка" и "дедушка" до сих пор можно услышать в разговорах. Но на украинском мы говорим – бабуся и дідусь. Именно эти слова мы естественно употребляем, когда говорим о родителях наших мамы и папы.

А исходные слова – "баба" и "дід", которые имеют древние, праславянские корни. Они известны и другим славянским языкам, но ласковые формы в каждом развивались по-своему. Украинское "бабуся" образовалось от слова "баба", а "дідусь" – от "дід".

Однако украинских названий для бабушки гораздо больше, чем кажется. Можно сказать: бабуся, бабця, бабуня, бабусенька, бабусечка. В разных местностях встречаются и формы "бабцяня", "бабцянька". И слово "баба" тоже вполне украинское и не грубое: так традиционно называли мать отца или матери. Вспомним хотя бы сказочное "Жили-были дед и баба".

С дедушкой так же интересно. Помимо привычных "дід" и "дідусь", в народной речи можно услышать: дідуньо, дідочко, дідо, дзідзьо, дідьо, дідусько. Например, в Галичине и Закарпатье распространены формы "дидуньо", "дзидзьо", на Полесье – "дидьо", а на Подолье и в Слобожанщине – "дидусько".

Такие слова – не ошибки, а свидетельство языкового разнообразия. В каждой семье может быть свое обращение, связанное с местным диалектом или детскими воспоминаниями. Иногда внуки сами придумывают ласковое обращение, которое со временем становится семейной традицией, например – "диди".

Кстати! Знаете ли вы, как украинцы называют других родственников? Брат мамы в некоторых регионах – вуйко, брат папы – стрий, сестра мужа – зовица, а брат жены – швагро. Проверьте себя и узнайте больше в материалах "Освіта 24": "Как называть братьев и сестер родителей" и "Кто такой шваґро?".

28 октября отмечают День дедушек и бабушек – прекрасный повод вспомнить тех, кто балует внуков, рассказывает семейные истории и всегда приготовит что-нибудь вкусненькое к чаю. Позвоните родным, отправьте открытку или навестите их.

Открытка ко Дню бабушек и дедушек / Pinterest

А называя их по-украински – бабусю, бабуню, дідусю или дідуню – выбирайте то слово, в котором для вас больше всего тепла. Ведь самое важное не только то, как мы называем родных, но и то, сколько любви вкладываем в эти слова.