Не Банкок: як правильно назвати українською столицю Таїланду

Назви міст – це не лише географічні орієнтири, а й культурні коди, що відображають історію та ідентичність народів. Але буває, що відома нам назва є чужою для корінного народу.

Як правильно називати столицю Таїланду та про офіційну її назву, яку ухвалили у 2022 році, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як правильно називати столицю Таїланду?

Коли ми говоримо про столиці світу, важливо вживати їхні автентичні назви, адже кожне слово несе в собі символіку та пам’ять. Столиця Таїланду – яскравий приклад того, як колоніальні впливи можуть змінити звучання назви. І як не дивно, у назві столиці роблять одразу дві помилки.

Назва "Бангкок" настільки міцно закріпилася в нашому мовленні, що сприймається як безальтернативна. Ми чуємо її в новинах, бачимо в підручниках і вживаємо в повсякденному спілкуванні. Але "Бангкок" – екзонім, тобто назвою, яку використовують інші мови. Вона походить від давньої назви місцевості й закріпилася через міжнародні контакти. У більшості мов світу саме ця форма стала основною, і українська не є винятком.

І навіть у цій назві, через поєднання літер "-нгкок", роблять типову помилку, "ковтаючи" одну букву – Банкок. Ми не часто бачимо написання слова, а така помилка виникає через сприйняття "на слух".

Втім, у самій тайській традиції столиця має іншу назву. Після рішення Королівської вченої ради Таїланду 2022 року офіційною міжнародною назвою міста є "Крунг Тхеп Маха Накхон", коротко – Крунг Тхеп, що означає "місто ангелів".

Повна урочиста назва столиці є найдовшою у світі й складається з 168 символів. Вона використовується в офіційних і церемоніальних текстах, її вивчають діти у школі, але в повсякденному житті тайці вживають коротку форму – Крунг Тхеп.

Цікаво! Коротка назва обрана не випадково. Адже повну офіційну назву, яка є найдовшою в світі, іноземцю вимовити важко: Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit, а перекладається вона як – "місто ангелів, велике місто, місто – вічний скарб, неприступне місто Бога Індри, велична столиця світу, обдарована дев’ятьма дорогоцінними каменями, щасливе місто, сповнений достатку грандіозний Королівський Палац, що нагадує божественну обитель, де царює перевтілений бог, місто подароване Індрою і побудоване Вішвакармою".

За чинним Українським правописом (2019), іншомовні географічні назви передаються максимально наближено до оригіналу. Тому, використання "Бангкок" сьогодні доречне лише як уточнення у дужках: Крунг Тхеп Маха Накхон (Бангкок).

Назва міста на монументі / Вікіпедія

Зможете запам'ятати офіційну назву міста?

Ви знали ці факти про Бангкок?

Це місто одне з найпопулярніших і найцікавіших для туристів. А перш ніж туди їхати варто дізнатися цікаві факти про нього. Місто велике, галасливе та метушливе, яке ніколи не спить. Нічні розваги, стародавні храми і можливість спробувати тут кухню всіх країн світу роблять Бангкок справжнім магнітом. Тут можна цікаво провести час туристам із будь-яким запитом – пам'ятки, культура, нічне життя, шопінг, кухня, екзотика.

Місто складається з 50 районів і вважається найжаркішим на планеті.

У Бангкоку розташовано понад 400 буддійських храмів, кожен із яких має свою історію та архітектурні особливості.

У місті знаходиться найбільша статуя Будди, виготовлена з чистого золота, вагою 5,5 тонн у храмі Ват Пхо.

У Бангкоку розташований один із найвищих хмарочосів Таїланду – Mahanakhon Tower. Його архітектура нагадує кубик, який розпадається і він має оглядовий майданчик.

Розташоване на річці Чаопхрая неподалік узбережжя Сіамської затоки.

Місто вважають "Східною Венецією" через розгалужену систему каналів. Це і транспортні вузли, і місця відпочинку, і ринки на воді.

Великий королівський палац у Бангкоку – одна з найвідоміших пам’яток Таїланду. Протягом понад півтора століття він був офіційною резиденцією монархів. На його території розташований храм Смарагдового Будди – найшанованіша святиня тайців.

Тайці дуже шанують монархію. І династія Чакрі, яка сьогодні при владі, розпочинається з короля Рами І, який і заснував столицю у 1782 році.

Правильне вживання назв – це не дрібниця, а частина поваги до мовної культури. Українською ми маємо вживати Крунг Тхеп Маха Накхон, а "Бангкок" може залишатися у дужках як звична міжнародна форма, але не як основна назва.