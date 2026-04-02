Как правильно называть столицу Таиланда и об официальном ее названии, которое приняли в 2022 году, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Что такое "зваба" и о чем рассказывает это древнее украинское слово

Как правильно называть столицу Таиланда?

Когда мы говорим о столицах мира, важно употреблять их аутентичные названия, ведь каждое слово несет в себе символику и память. Столица Таиланда – яркий пример того, как колониальные влияния могут изменить звучание названия. И как ни странно, в названии столицы делают сразу две ошибки.

Название "Бангкок" настолько прочно закрепилось в нашей речи, что воспринимается как безальтернативное. Мы слышим его в новостях, видим в учебниках и употребляем в повседневном общении. Но "Бангкок" – экзоним, то есть названием, которое используют другие языки. Оно происходит от древнего названия местности и закрепилось через международные контакты. В большинстве языков мира именно эта форма стала основной, и украинский не является исключением.

И даже в этом названии, из-за сочетания букв "-нгкок", делают типичную ошибку, "глотая" одну букву – Банкок. Мы не часто видим написание слова, а такая ошибка возникает из-за восприятия "на слух".

Впрочем, в самой тайской традиции столица имеет другое название. После решения Королевского ученого совета Таиланда 2022 года официальным международным названием города является "Крунг Тхеп Маха Накхон", кратко – Крунг Тхеп, что означает "город ангелов".

Полное торжественное название столицы является самым длинным в мире и состоит из 168 символов. Оно используется в официальных и церемониальных текстах, его изучают дети в школе, но в повседневной жизни тайцы употребляют короткую форму – Крунг Тхеп.

Интересно! Краткое название выбрано не случайно. Ведь полное официальное название, которое является самым длинным в мире, иностранцу произнести трудно: Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit, а переводится оно как – "город ангелов, великий город, город – вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город подаренный Индрой и построенный Вишвакармой".

По действующему Украинскому правописанию (2019), иноязычные географические названия передаются максимально приближенно к оригиналу. Поэтому, использование "Бангкок" сегодня уместно только как уточнение в скобках: Крунг Тхеп Маха Накхон (Бангкок).

Название города на монументе / Википедия

Сможете запомнить официальное название города?

Вы знали эти факты о Бангкоке?

Этот город один из самых популярных и интересных для туристов. А прежде чем туда ехать стоит узнать интересные факты о нем. Город большой, шумный и суетливый, который никогда не спит. Ночные развлечения, древние храмы и возможность попробовать здесь кухню всех стран мира делают Бангкок настоящим магнитом. Здесь можно интересно провести время туристам с любым запросом – достопримечательности, культура, ночная жизнь, шопинг, кухня, экзотика.

Город состоит из 50 районов и считается самым жарким на планете.

В Бангкоке расположено более 400 буддийских храмов, каждый из которых имеет свою историю и архитектурные особенности.

В городе находится самая большая статуя Будды, изготовленная из чистого золота, весом 5,5 тонн в храме Ват Пхо.

В Бангкоке расположен один из самых высоких небоскребов Таиланда – Mahanakhon Tower. Его архитектура напоминает кубик, который распадается и он имеет смотровую площадку.

Расположен на реке Чаопхрая недалеко от побережья Сиамского залива.

Город считают "Восточной Венецией" из-за разветвленной системы каналов. Это и транспортные узлы, и места отдыха, и рынки на воде.

Большой королевский дворец в Бангкоке – одна из самых известных достопримечательностей Таиланда. На протяжении более полутора веков он был официальной резиденцией монархов. На его территории расположен храм Изумрудного Будды – самая почитаемая святыня тайцев.

Тайцы очень почитают монархию. И династия Чакри, которая сегодня у власти, начинается с короля Рамы І, который и основал столицу в 1782 году.

Что посмотреть в Бангкоке: смотрите видео

Правильное употребление названий – это не мелочь, а часть уважения к языковой культуре. На украинском мы должны употреблять Крунг Тхеп Маха Накхон, а "Бангкок" может оставаться в скобках как привычная международная форма, но не как основное название.