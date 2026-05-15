Що таке "барило": яке значення цього слова ви знаєте
- Слово "барило" означає невелику дерев’яну посудину для рідини, схожу на бочонок, і вживалося для транспортування вина, меду, пива та води.
- У переносному значенні в українській мові "барило" може описувати великий живіт або пишні щоки огрядної людини.
Українська мова часом творить дива. Досить часто слова мають пряме та переносне значення і подекуди знаючи одне, ми не завжди знаємо інше, бо воно уже майже забуте.
Що означає слово "барило" та у яких значеннях його можна вживати, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Лещименко.
Дивіться також Що таке "закапелок": повертаємо у вжиток слово, яке використовували Мирний і Франко
Яке значення у слова "барило"?
Чи чули ви таке слово "барило"? А у якій ситуації ви його чули, бо слово має пряме та переносне значення.
Слово "барило" в українській мові означає невелику дерев’яну посудину для рідини, схожу на бочонок. Воно маловідоме у сучасному мовленні, активно вживалося в літературі та народному побуті ще на початку минулого століття.
Ресурс "Горох" уточнює, що посуд виготовляли переважно з дерева з двома днищами й опуклими стінками, стягнутими обручами.
- Сало й пшоно в казаночки складали. Воду в барила з криниць наливали... (Яків Щоголів).
- Після всіх виступів внесли барило з вином і поставили його на головному столі. (Федір Бурлака).
- А всім вкупі – червоного Вина з Цареграду Відер з троє у барилі, І кав'яру з Дону, – Всього везе [Марко]. (Тарас Шевченко).
"Барило", можна вважати і мірою для вина, меду, пива та навіть води (про інші народні міри ми писали раніше). Оскільки саме у ньому транспортували ці рідини.
А щодо походження назви, то можливо його корені у латині. І через інші мови воно потрапило до нас: від польського baryła, італійського – barile, латиною – barillus. В італійській barile – "бочонок". Та загальновідомою у світі мірою є "барель" – барель нафти (його місткість – 158,988 літра, зазвичай округлюють до 159 літрів або 42 галони).
Через свою опуклу форму, назва посудини набула переносного, порівняльного значення, часто – не дуже приємного, але дуже точного – "Ото вже барило наїв". Так описують великий живіт огрядного чоловіка чи пишні щоки.
- Опухлі очі, як в сови, І ввесь обдувся, як барило. (Іван Котляревський).
Що таке барило: дивіться відео
Слово активно функціонувало у фразеології, передаючи образи надмірності, пузатості чи пияцтва. Хоч нині воно маловживане, у прислів’ях і літературі «барило» збереглося як яскравий символ народної мови.
- "П’яний як барило" – дуже сп’янілий.
- "Не смійся, барило, сам кухвою станеш" – не глузуй з чужого лиха.
Звичайно, що й до цього слова можна дібрати синоніми, як до посуду:
- Барильце, барилко, барилечко – зменшені форми.
- Бочонок, бочівка – сучасні відповідники.
- У західних говірках – ґелета, бацанка, бунька, дзбанок.
А щодо переносного значення, то до огрядного чоловіка, замість "барило" можна сказати:
- черевань,
- гладун,
- пузань,
- товстун.