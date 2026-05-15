Що таке "барило": яке значення цього слова ви знаєте

Українська мова часом творить дива. Досить часто слова мають пряме та переносне значення і подекуди знаючи одне, ми не завжди знаємо інше, бо воно уже майже забуте.

Що означає слово "барило" та у яких значеннях його можна вживати, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Ольги Лещименко.

Яке значення у слова "барило"?

Чи чули ви таке слово "барило"? А у якій ситуації ви його чули, бо слово має пряме та переносне значення.

Слово "барило" в українській мові означає невелику дерев’яну посудину для рідини, схожу на бочонок. Воно маловідоме у сучасному мовленні, активно вживалося в літературі та народному побуті ще на початку минулого століття.

Ресурс "Горох" уточнює, що посуд виготовляли переважно з дерева з двома днищами й опуклими стінками, стягнутими обручами.

Сало й пшоно в казаночки складали. Воду в барила з криниць наливали... (Яків Щоголів).

Після всіх виступів внесли барило з вином і поставили його на головному столі. (Федір Бурлака).

А всім вкупі – червоного Вина з Цареграду Відер з троє у барилі, І кав'яру з Дону, – Всього везе [Марко]. (Тарас Шевченко).

"Барило", можна вважати і мірою для вина, меду, пива та навіть води (про інші народні міри ми писали раніше). Оскільки саме у ньому транспортували ці рідини.

А щодо походження назви, то можливо його корені у латині. І через інші мови воно потрапило до нас: від польського baryła, італійського – barile, латиною – barillus. В італійській barile – "бочонок". Та загальновідомою у світі мірою є "барель" – барель нафти (його місткість – 158,988 літра, зазвичай округлюють до 159 літрів або 42 галони).

Через свою опуклу форму, назва посудини набула переносного, порівняльного значення, часто – не дуже приємного, але дуже точного – "Ото вже барило наїв". Так описують великий живіт огрядного чоловіка чи пишні щоки.

Опухлі очі, як в сови, І ввесь обдувся, як барило. (Іван Котляревський).

