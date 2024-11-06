Безкоштовне харчування для молодших школярів: відомі результати впровадження реформи

З ініціативи Першої леді у закладах освіти впроваджують реформу шкільного харчування. Як проходить застосування змін, обговорили на нараді, яка відбулася під головуванням заступника Керівника Офісу Президента України Ірини Верещук.

За ініціативи Олени Зеленської впроваджують реформу шкільного харчування. У межах проєкту передбачалося забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 – 4 класів у понад 9 тисячах закладів освіти, повідомляє 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал Міністерства реінтеграції.

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Як проходить реалізація реформи шкільного харчування

Міністерство Реінтеграції повідомило, що відбулася нарада, під головуванням заступника Керівника Офісу Президента України Ірини Верещук, на якій обговорили питання реалізації субвенції, виділеної на впровадження реформи безкоштовного харчування для школярів молодшої школи. На цей проєкт Уряд виділив 2 мільярди гривень. Кошти розподілені між 1150 громадами відповідно до кількості учнів початкових класів і форми їх навчання.

Реформу активно почали реалізовувати уже цього навчального року. І уже відомі результати її впровадження.

Слід зауважити! Станом на 4 листопада вже більш ніж 6 тисяч шкіл почали використовувати виділені кошти. Це становить понад 73 % від усіх закладів освіти.

Серед регіонів лідерами із впровадження безкоштовного харчування для початкових класів у визначених закладах освіти стали:

• Кіровоградська область – 100 %;

• Хмельницька область – 99,4 %;

• Київська область – 98,8 %;

• Полтавська область – 93,5 %;

• Чернігівська область – 89,6 %.