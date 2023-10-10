В Україні запрацювали мобільні класи безпеки: чого вчитимуть дітей

В Україні відтепер для дітей працюватимуть мобільні класи безпеки. Вони будуть доступні в 10 областях нашої держави та у Києві.

Це спільний проєкт Нацполіції України та ДСНС. Він має на меті пояснити дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни.

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В Україні запрацювали мобільні класи безпеки

Для навчання спеціально обладнали пересувні класи. У них діти можуть вивчати:

мінну безпеку;

пожежну безпеку;

як надавати домедичну допомогу;

правила дорожнього руху;

кібербезпеку тощо.

Мобільні класи безпеки створили для того, аби навіть у найвіддаленіших куточках України можна було роз'яснювати дітям, як вберегтись від небезпек у час війни.

Особливої актуальності така ініціатива набула на деокупованих територіях та у прифронтових областях, наголошують у Нацполіції.

В Україні організували важливий урок

Для учнів 5 – 11 класів, батьків та педагогів провели Всеукраїнський урок з медіаграмотності.

Учасникам розповіли, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як не піддатися маніпуляціям.

Урок транслюватимуть повторно 13 жовтня о 9:30 на "Суспільне Культура" й на YouTube-каналі "Перший" . А о 15:30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів "Суспільного".