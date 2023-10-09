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В Україні організували важливий урок з медіаграмотності
Урок можна переглянути за посиланням.
Очільник МОН Лісовий наголошував: в епоху соціальних мереж медіаграмотність – надзвичайно актуальна.
А в умовах війни її важливість зростає ще більше. У такому шаленому потоці нерідко з'являлося вороже іпсо та викривлені факти. Тож цей урок – чудова нагода актуалізувати свої знання з медіаграмотності та посилити критичне мислення,
– зазначив він.
Урок транслюватимуть повторно 13 жовтня о 9:30 на "Суспільне Культура" й на YouTube-каналі "Перший" . А о 15:30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів "Суспільного".
Для учнів організовують цікавий медіаконкурс
Під час Всеукраїнського уроку очільниця національного проєкту з медіаграмотності Мінкульту Валерія Ковтун оголосила про організацію другого дитячого конкурсу "Репортер". У конкурсі можуть взяти участь учні 9 – 11 класів, які мріють стати журналістами.
Це можливість створити власний телесюжет і потім, якщо ви виграєте, поїхати у так званий camp (маленький короткий табір), який ми організовуємо спеціально для переможців. Звісно будуть призи,
– зауважила Ковтун.
У таборі переможці протягом 3 днів поспілкуються з відомими журналістами та можуть домовитися про майбутню співпрацю.