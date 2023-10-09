Під час уроку розповіли, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як не піддатися маніпуляціям. Також учасників уроку очікували тести та перевірка засвоєних знань.

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В Україні організували важливий урок з медіаграмотності

Урок можна переглянути за посиланням.

Очільник МОН Лісовий наголошував: в епоху соціальних мереж медіаграмотність – надзвичайно актуальна.

А в умовах війни її важливість зростає ще більше. У такому шаленому потоці нерідко з'являлося вороже іпсо та викривлені факти. Тож цей урок – чудова нагода актуалізувати свої знання з медіаграмотності та посилити критичне мислення,

– зазначив він.

Урок транслюватимуть повторно 13 жовтня о 9:30 на "Суспільне Культура" й на YouTube-каналі "Перший" . А о 15:30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів "Суспільного".

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Для учнів організовують цікавий медіаконкурс

Під час Всеукраїнського уроку очільниця національного проєкту з медіаграмотності Мінкульту Валерія Ковтун оголосила про організацію другого дитячого конкурсу "Репортер". У конкурсі можуть взяти участь учні 9 – 11 класів, які мріють стати журналістами.

Це можливість створити власний телесюжет і потім, якщо ви виграєте, поїхати у так званий camp (маленький короткий табір), який ми організовуємо спеціально для переможців. Звісно будуть призи,

– зауважила Ковтун.

У таборі переможці протягом 3 днів поспілкуються з відомими журналістами та можуть домовитися про майбутню співпрацю.