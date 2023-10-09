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В Украине организовали важный урок по медиаграмотности
Урок можно просмотреть за ссылкой.
Глава МОН Лисовой подчеркивал: в эпоху социальных сетей медиаграмотность – чрезвычайно актуальна.
А в условиях войны ее важность растет еще больше. В таком яростном потоке нередко появлялось враждебное ипсо и искаженные факты. Так что этот урок – прекрасная возможность актуализировать свои знания по медиаграмотности и усилить критическое мышление,
– отметил он.
Урок будут транслировать повторно 13 октября в 9:30 на "Суспильное Культура" и на YouTube-канале "Первый". А в 15.30 его смогут увидеть зрители местных телеканалов "Суспильного".
Для учащихся организуют интересный медиаконкурс
Во время Всеукраинского урока руководительница национального проекта по медиаграмотности Минкульта Валерия Ковтун объявила об организации второго детского конкурса "Репортер". В конкурсе могут принять участие учащиеся 9 – 11 классов, мечтающих стать журналистами.
Это возможность создать собственный телесюжет и затем, если вы выиграете, поехать в так называемый camp (маленький короткий лагерь), который мы организуем специально для победителей. Конечно будут призы,
– заметила Ковтун.
В лагере победители в течение 3 дней пообщаются с известными журналистами и могут договориться о сотрудничестве.