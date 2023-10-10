Это общий проект Нацполиции Украины и ГСЧС. Он должен объяснить детям в доступной форме правила безопасного поведения во время войны.

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В Украине заработали мобильные классы безопасности

Для обучения специально оборудовали передвижные классы. У них дети могут изучать:

минную безопасность;

пожарную сохранность;

как оказывать домедицинскую помощь;

правила дорожного движения;

кибербезопасность и т.д.

Мобильные классы безопасности создали для того, чтобы даже в самых отдаленных уголках Украины можно было разъяснять детям, как уберечься от опасностей во время войны.

Особую актуальность такая инициатива приобрела на деоккупированных территориях и в прифронтовых областях, отмечают в Нацполиции.

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В Украине организовали важный урок