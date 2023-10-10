Это общий проект Нацполиции Украины и ГСЧС. Он должен объяснить детям в доступной форме правила безопасного поведения во время войны.

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В Украине заработали мобильные классы безопасности

Для обучения специально оборудовали передвижные классы. У них дети могут изучать:

  • минную безопасность;
  • пожарную сохранность;
  • как оказывать домедицинскую помощь;
  • правила дорожного движения;
  • кибербезопасность и т.д.

Мобильные классы безопасности создали для того, чтобы даже в самых отдаленных уголках Украины можно было разъяснять детям, как уберечься от опасностей во время войны.

Особую актуальность такая инициатива приобрела на деоккупированных территориях и в прифронтовых областях, отмечают в Нацполиции.

В Украине организовали важный урок

  • Для учащихся 5 – 11 классов, родителей и педагогов провели Всеукраинский урок по медиаграмотности.
  • Участникам рассказали, как противодействовать социальным стереотипам, кто такие боты и тролли, как не поддаться манипуляциям.
  • Урок будут транслировать повторно 13 октября в 9:30 на "Суспильное Культура" и на YouTube-канале "Первый". А в 15.30 его смогут увидеть зрители местных телеканалов "Суспильного".