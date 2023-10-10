Це спільний проєкт Нацполіції України та ДСНС. Він має на меті пояснити дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни.
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В Україні запрацювали мобільні класи безпеки
Для навчання спеціально обладнали пересувні класи. У них діти можуть вивчати:
- мінну безпеку;
- пожежну безпеку;
- як надавати домедичну допомогу;
- правила дорожнього руху;
- кібербезпеку тощо.
Мобільні класи безпеки створили для того, аби навіть у найвіддаленіших куточках України можна було роз'яснювати дітям, як вберегтись від небезпек у час війни.
Особливої актуальності така ініціатива набула на деокупованих територіях та у прифронтових областях, наголошують у Нацполіції.
В Україні організували важливий урок
- Для учнів 5 – 11 класів, батьків та педагогів провели Всеукраїнський урок з медіаграмотності.
- Учасникам розповіли, як протидіяти соціальним стереотипам, хто такі боти та тролі, як не піддатися маніпуляціям.
- Урок транслюватимуть повторно 13 жовтня о 9:30 на "Суспільне Культура" й на YouTube-каналі "Перший" . А о 15:30 його зможуть побачити глядачі місцевих телеканалів "Суспільного".