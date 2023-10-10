Це спільний проєкт Нацполіції України та ДСНС. Він має на меті пояснити дітям у доступній формі правила безпечної поведінки під час війни.

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В Україні запрацювали мобільні класи безпеки

Для навчання спеціально обладнали пересувні класи. У них діти можуть вивчати:

мінну безпеку;

пожежну безпеку;

як надавати домедичну допомогу;

правила дорожнього руху;

кібербезпеку тощо.

Мобільні класи безпеки створили для того, аби навіть у найвіддаленіших куточках України можна було роз'яснювати дітям, як вберегтись від небезпек у час війни.

Особливої актуальності така ініціатива набула на деокупованих територіях та у прифронтових областях, наголошують у Нацполіції.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

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