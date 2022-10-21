На Тернопільщині у школах працюватимуть фахівці з безпеки: чого вчитимуть
Джерело:Володимир Труш
У школах України, зокрема у час війни, запроваджують посилені заходи безпеки. Також дбають про те, аби діти не вдавались до насильства та булінгу.
При цьому школярів навчають, як подбати про свою безпеку. Для цього у закладах освіти з'являються відповідні фахівці.
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Школярів Тернопільщини вчитимуть правил безпеки
Так, у школах Тернопільщини працюватимуть фахівці з безпеки. Ці люди постійно контактуватимуть з дітьми. Вчитимуть їх, як розпізнати небезпеку. І не лише під час війни. Ці фахівці також розповідатимуть учням, як поводитися з невідомими предметами та незнайомими людьми. Також вчитимуть, як діяти, якщо дитина стала свідком правопорушення.
Фахівець з безпеки також працюватиме з батьками та педагогами. Завдяки його роботі сподіваються побудувати для дітей середовище без булінгу і насильства.
Фахівці з безпеки працюватимуть безпосередньо у школі.
Першою на Тернопільщині до проєкту долучилася Великобірківська селищна рада.
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Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок
Урок з мінної безпеки для школярів
Цей онлайн-урок з мінної безпеки містить цікаві завдання за участі пса Патрона, Дмитра Монатіка та рятувальника ДСНС. Рятувальники при цьому наголошують: цей урок справді може врятувати життя. Триває він 15 хвилин. Цікаві завдання, вправи, мультиками та відео дадуть змогу учням запам'ятати усі правила безпечної поведінки.
Що учень дізнається під час уроку
- як визначати та розпізнавати вибухонебезпечні предмети;
- в яких місцях вони можуть приховуватись;
- які маркувальні знаки попереджають про них;
- яких правил безпечної поведінки дотримуватись, якщо побачив міну чи боєприпас.
Де переглянути урок з мінної безпеки
- Урок з мінної безпеки для початкової школи можна переглянути посиланням https://bit.ly/3EY7aQr.
- Для середньої та старшої шкіл – за цим посиланням https://bit.ly/3TATDCo.