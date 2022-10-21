На Тернопільщині у школах працюватимуть фахівці з безпеки: чого вчитимуть

У школах України, зокрема у час війни, запроваджують посилені заходи безпеки. Також дбають про те, аби діти не вдавались до насильства та булінгу.

При цьому школярів навчають, як подбати про свою безпеку. Для цього у закладах освіти з'являються відповідні фахівці.

Важливо Найважчий опалювальний сезон: у яких областях України школи готові до зими на 100%

Школярів Тернопільщини вчитимуть правил безпеки

Так, у школах Тернопільщини працюватимуть фахівці з безпеки. Ці люди постійно контактуватимуть з дітьми. Вчитимуть їх, як розпізнати небезпеку. І не лише під час війни. Ці фахівці також розповідатимуть учням, як поводитися з невідомими предметами та незнайомими людьми. Також вчитимуть, як діяти, якщо дитина стала свідком правопорушення.

Фахівець з безпеки також працюватиме з батьками та педагогами. Завдяки його роботі сподіваються побудувати для дітей середовище без булінгу і насильства.

Фахівці з безпеки працюватимуть безпосередньо у школі.

Першою на Тернопільщині до проєкту долучилася Великобірківська селищна рада.

Читайте Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок для школярів: чого вчитимуть

Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок

Аби зацікавити школярів вивчити правила безпечної поведінки, варто показати їм інтерактивний онлайн-урок за участі пса Патрона та Монатіка. Його розробила UNICEF Ukraine, ДСНС за підтримки МОН.