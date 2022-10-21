На Тернопільщині у школах працюватимуть фахівці з безпеки: чого вчитимуть

21 жовтня 2022 , 10:45
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Джерело:

Володимир Труш

У школах України, зокрема у час війни, запроваджують посилені заходи безпеки. Також дбають про те, аби діти не вдавались до насильства та булінгу.

При цьому школярів навчають, як подбати про свою безпеку. Для цього у закладах освіти з'являються відповідні фахівці. 

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Школярів Тернопільщини вчитимуть правил безпеки 

Так, у школах Тернопільщини працюватимуть фахівці з безпеки. Ці люди постійно контактуватимуть з дітьми. Вчитимуть їх, як розпізнати небезпеку. І не лише під час війни. Ці фахівці також розповідатимуть учням, як поводитися з невідомими предметами та незнайомими людьми. Також вчитимуть, як діяти, якщо дитина стала свідком правопорушення.

Фахівець з безпеки також працюватиме з батьками та педагогами. Завдяки його роботі сподіваються побудувати для дітей середовище без булінгу і насильства.

Фахівці з безпеки працюватимуть безпосередньо у школі.

Першою на Тернопільщині до проєкту долучилася Великобірківська селищна рада.

Читайте Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок для школярів: чого вчитимуть

Пес Патрон та Монатік проведуть спеціальний урок 

Аби зацікавити школярів вивчити правила безпечної поведінки, варто показати їм інтерактивний онлайн-урок за участі пса Патрона та Монатіка. Його розробила UNICEF Ukraine, ДСНС за підтримки МОН.

Урок з мінної безпеки для школярів

Цей онлайн-урок з мінної безпеки містить цікаві завдання за участі пса Патрона, Дмитра Монатіка та рятувальника ДСНС. Рятувальники при цьому наголошують: цей урок справді може врятувати життя. Триває він 15 хвилин. Цікаві завдання, вправи, мультиками та відео дадуть змогу учням запам'ятати усі правила безпечної поведінки.

Що учень дізнається під час уроку

  • як визначати та розпізнавати вибухонебезпечні предмети;
  • в яких місцях вони можуть приховуватись;
  • які маркувальні знаки попереджають про них;
  • яких правил безпечної поведінки дотримуватись, якщо побачив міну чи боєприпас.

Де переглянути урок з мінної безпеки

  • Урок з мінної безпеки для початкової школи можна переглянути посиланням https://bit.ly/3EY7aQr.
  • Для середньої та старшої шкіл – за цим посиланням https://bit.ly/3TATDCo.

Автор: Марія Волошин