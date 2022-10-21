При этом школьников учат, как позаботиться о своей безопасности. Для этого в учебных заведениях появляются соответствующие специалисты.

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Школьников Тернопольской области будут учить правилам безопасности

Так, в школах Тернопольской области будут работать специалисты по безопасности. Эти люди будут постоянно контактировать с детьми. Будут учить их, как распознать опасность. И не только во время войны. Эти специалисты также будут рассказывать ученикам, как обращаться с неизвестными предметами и незнакомыми людьми. Также будут учить, как поступить, если ребенок стал свидетелем правонарушения.

Специалист по безопасности также будет работать с родителями и педагогами. Благодаря его работе надеются построить для детей среду без буллинга и насилия.

Специалисты по безопасности будут работать непосредственно в школе.

Первой в Тернопольской области к проекту присоединился Великоборковский поселковый совет.

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Пес Патрон и Монатик проведут специальный урок

Чтобы заинтересовать школьников изучить правила безопасного поведения, стоит показать им интерактивный онлайн-урок с участием пса Патрона и Монатика. Его разработала UNICEF Ukraine, ГСЧС при поддержке МОН.

Урок по минной безопасности для школьников

Этот онлайн-урок по минной безопасности содержит интересные задачи с участием пса Патрона, Дмитрия Монатика и спасателя ГСЧС. Спасатели при этом отмечают: этот урок действительно может спасти жизнь. Он длится 15 минут. Интересные задачи, упражнения, мультики и видео позволят учащимся запомнить все правила безопасного поведения.

Что ученик узнает на уроке

  • как определять и распознавать взрывоопасные предметы;
  • в каких местах они могут скрываться;
  • какие маркировочные знаки предупреждают о них;
  • каких правил безопасного поведения соблюдать, увидев мину или боеприпас.

Где посмотреть урок по минной безопасности

  • Урок по минной безопасности для начальной школы можно просмотреть ссылкой https://bit.ly/3EY7aQr.
  • Для средней и старшей школ – по этой ссылке https://bit.ly/3TATDCo.