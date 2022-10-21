При этом школьников учат, как позаботиться о своей безопасности. Для этого в учебных заведениях появляются соответствующие специалисты.

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Школьников Тернопольской области будут учить правилам безопасности

Так, в школах Тернопольской области будут работать специалисты по безопасности. Эти люди будут постоянно контактировать с детьми. Будут учить их, как распознать опасность. И не только во время войны. Эти специалисты также будут рассказывать ученикам, как обращаться с неизвестными предметами и незнакомыми людьми. Также будут учить, как поступить, если ребенок стал свидетелем правонарушения.

Специалист по безопасности также будет работать с родителями и педагогами. Благодаря его работе надеются построить для детей среду без буллинга и насилия.

Специалисты по безопасности будут работать непосредственно в школе.

Первой в Тернопольской области к проекту присоединился Великоборковский поселковый совет.

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Пес Патрон и Монатик проведут специальный урок

Чтобы заинтересовать школьников изучить правила безопасного поведения, стоит показать им интерактивный онлайн-урок с участием пса Патрона и Монатика. Его разработала UNICEF Ukraine, ГСЧС при поддержке МОН.