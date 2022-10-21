При этом школьников учат, как позаботиться о своей безопасности. Для этого в учебных заведениях появляются соответствующие специалисты.
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Школьников Тернопольской области будут учить правилам безопасности
Так, в школах Тернопольской области будут работать специалисты по безопасности. Эти люди будут постоянно контактировать с детьми. Будут учить их, как распознать опасность. И не только во время войны. Эти специалисты также будут рассказывать ученикам, как обращаться с неизвестными предметами и незнакомыми людьми. Также будут учить, как поступить, если ребенок стал свидетелем правонарушения.
Специалист по безопасности также будет работать с родителями и педагогами. Благодаря его работе надеются построить для детей среду без буллинга и насилия.
Специалисты по безопасности будут работать непосредственно в школе.
Первой в Тернопольской области к проекту присоединился Великоборковский поселковый совет.
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Пес Патрон и Монатик проведут специальный урок
Урок по минной безопасности для школьников
Этот онлайн-урок по минной безопасности содержит интересные задачи с участием пса Патрона, Дмитрия Монатика и спасателя ГСЧС. Спасатели при этом отмечают: этот урок действительно может спасти жизнь. Он длится 15 минут. Интересные задачи, упражнения, мультики и видео позволят учащимся запомнить все правила безопасного поведения.
Что ученик узнает на уроке
- как определять и распознавать взрывоопасные предметы;
- в каких местах они могут скрываться;
- какие маркировочные знаки предупреждают о них;
- каких правил безопасного поведения соблюдать, увидев мину или боеприпас.
Где посмотреть урок по минной безопасности
- Урок по минной безопасности для начальной школы можно просмотреть ссылкой https://bit.ly/3EY7aQr.
- Для средней и старшей школ – по этой ссылке https://bit.ly/3TATDCo.