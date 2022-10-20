На сегодня, во время войны, особенно важна информация о безопасности. Школьники должны знать хотя бы элементарные правила поведения в критических и опасных ситуациях.

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Пес Патрон и Монатик будут учить учеников безопасности

Чтобы заинтересовать школьников изучить правила безопасного поведения, стоит показать им интерактивный онлайн-урок с участием пса Патрона и Монатика. Его разработала UNICEF Ukraine, ГСЧС при поддержке МОН.

Урок по минной безопасности для школьников

Этот онлайн-урок по минной безопасности содержит интересные задачи с участием пса Патрона, Дмитрия Монатика и спасателя ГСЧС. Спасатели при этом отмечают: этот урок действительно может спасти жизнь.

Продолжается урок 15 минут. Интересные задачи, упражнения, мультики и видео позволят учащимся запомнить все правила безопасного поведения.

Что ученик узнает на уроке

как определять и распознавать взрывоопасные предметы;

в каких местах они могут скрываться;

какие маркировочные знаки предупреждают о них;

каких правил безопасного поведения соблюдать, увидев мину или боеприпас.

Где посмотреть урок по минной безопасности

Урок по минной безопасности для начальной школы можно просмотреть ссылкой https://bit.ly/3EY7aQr .

Для средней и старшей школ – по этой ссылке https://bit.ly/3TATDCo .

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Сколько должен продолжаться урок во время онлайн-обучения

В Министерстве здравоохранения напомнили , что есть определенное время для онлайн-занятий в условиях военного положения для разных классов.

Да, дети должны учиться онлайн следующим образом:

1 – 2 класса – два урока по 30 минут или три – по 20 минут;

3 – 4 класса – два урока по 45 минут или три – по 30 минут, или четыре – по 20 минут;

5 – 6 классы – два урока по 45 минут или три – по 35 минут, или четыре – по 25 минут;

7 – 9 классы – два урока по 45 минут или три – по 40 минут, или четыре – по 30 минут, или пять – по 25 минут;

10 – 11 классы – три урока по 45 минут или четыре – по 35 минут, или пять – по 30 минут, или шесть – по 25 минут.

Если ребенок находится за границей

Для учеников, которые из-за войны выехали за границу и получают образование во вторую смену, также есть свой режим. У таких школьников уроки в украинской школе должны начинаться не позднее 16:00. К слову, для учащихся 1 – 4 классов допустима организация занятий во вторую смену.