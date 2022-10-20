На сьогодні, у час війни, особливо важливою є інформація про безпеку. Школярі мають знати хоча б елементарні правила поведінки у критичних та небезпечних ситуаціях.

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Пес Патрон та Монатік вчитимуть учнів безпеки

Аби зацікавити школярів вивчити правила безпечної поведінки, варто показати їм інтерактивний онлайн-урок за участі пса Патрона та Монатіка. Його розробила UNICEF Ukraine, ДСНС за підтримки МОН.

Урок з мінної безпеки для школярів

Цей онлайн-урок з мінної безпеки містить цікаві завдання за участі пса Патрона, Дмитра Монатіка та рятувальника ДСНС. Рятувальники при цьому наголошують: цей урок справді може врятувати життя.

Триває урок 15 хвилин. Цікаві завдання, вправи, мультиками та відео дадуть змогу учням запам'ятати усі правила безпечної поведінки.

Що учень дізнається під час уроку

як визначати та розпізнавати вибухонебезпечні предмети;

в яких місцях вони можуть приховуватись;

які маркувальні знаки попереджають про них;

яких правил безпечної поведінки дотримуватись, якщо побачив міну чи боєприпас.

Де переглянути урок з мінної безпеки

Урок з мінної безпеки для початкової школи можна переглянути посиланням https://bit.ly/3EY7aQr.

Для середньої та старшої шкіл – за цим посиланням https://bit.ly/3TATDCo.

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Скільки має тривати урок під час онлайн-навчання

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що є визначений час для онлайн-занять в умовах воєнного стану для різних класів.

Так, діти повинні вчитися онлайн таким чином:

1 – 2 класи – два уроки по 30 хвилин або три – по 20 хвилин;

3 – 4 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 30 хвилин, або чотири – по 20 хвилин;

5 – 6 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 35 хвилин, або чотири – по 25 хвилин;

7 – 9 класи – два уроки по 45 хвилин або три – по 40 хвилин, або чотири – по 30 хвилин, або п’ять – по 25 хвилин;

10 – 11 класи – три уроки по 45 хвилин або чотири – по 35 хвилин, або п’ять – по 30 хвилин, або шість – по 25 хвилин.

Якщо дитина перебуває за кордоном

Для учнів, які через війну виїхали за кордон та здобувають освіту у другу зміну, також є свій режим. У таких школярів уроки в українській школі мають починатись не пізніше 16:00 години. До слова, для учнів 1 – 4 класів допустимою є організація занять у другу зміну.