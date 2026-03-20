75% українських школярів у Польщі обрали російську: чому так сталося

У 2022 році більшість українських восьмикласників у Польщі обрали російську мову для складання іспиту. Причиною стала не відсутність альтернативи, а проблеми з комунікацією в освітній системі.

Доцент Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук розповів у інтерв'ю NV, що у 2022 році близько 75% українських восьмикласників у Польщі складали іспит саме з російської мови. Водночас учні мали можливість обрати українську, однак цим скористалися лише троє школярів.

Чому українські учні обрали російську

Як пояснив Левчук, ключовою проблемою стала відсутність належної комунікації з боку освітньої системи. Інформація про можливість складання іспиту з української мови не була достатньо поширена серед учнів і батьків.

У 2022-му восьмикласники мали змогу обрати українську для іспиту з іноземної мови, але цей факт не був добре прокомунікований на рівні держави і системи освіти,

– розповів Левчук.

У результаті школярі обирали той варіант, який був їм більш знайомий і доступний – російську мову, яка вже була представлена в навчальних програмах.

Згодом у системі освіти відбулися зміни. Тепер складати іспит з російської мови можуть лише ті учні, які вивчали її як другу іноземну у польських школах.

Важливо! Таким чином, викладання російської мови зберігається лише для тих, хто почав її вивчати раніше.

