Джонсон отримав найвище звання почесного доктора ЛНУ у Львові

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон особисто отримав почесне звання доктора Львівського національного університету імені Івана Франка (Doctor Honoris Causa).

Про це повідомив начальник Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький. Він нагадав, що звання другу України в ЛНУ надали ще минулого року, але зараз Джонсон приїхав отримати його.

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Колишньому главі британського уряду ще у жовтні минулого року надали звання "Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка". Сьогодні він відвідав університет, щоб отримати це почесне звання особисто, а ще – поспілкувався з ректорами університетів та студентами, які навчаються на Львівщині,

– зазначив Максим Козицький.



Борис Джонсон отримав звання доктора Львівського університету / Фото з телеграму Максима Козицького



Вручив звання Джонсону ректор університету / Фото з телеграму Максима Козицького

Джонсон виступив перед студентами

За його словами, у своєму виступі Джонсон наголосив, що після повернення до Великої Британії знову наполягатиме на військовій підтримці для України.

Також політик поспілкувався зі студентами, які навчаються в університеті.



Джонсон поспілкувався з українськими студентами / Фото з телеграму Максима Козицького

У своїй промові Джонсон пообіцяв і надалі підтримувати Україну / Фото з телеграму Козицького

Що це звання Doctor Honoris Causa Це найвище почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке присвоюють громадським, державним і релігійним діячам, політикам, вченим України та світу за значний внесок у розвиток науки, освіти, культури і духовності.

Що цьому передувало

Ще 4 жовтня 2022 року Вчена рада Львівського університету надала звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка" видатному британському політику, великому другу України, прем'єр-міністрові Великої Британії (2019 – 02022) Борису Джонсону.

До цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету і висловив надію у найближчому майбутньому відвідати ЛНУ ім. Івана Франка.

У травні він записав відеозвернення Львівському національному університету імені Івана Франка, в якому висловив подяку за удостоєння його почесного звання "Doctor Honoris Causa".

, що Борис Джонсон прибув до Львова з Києва 9 вересня. У місті Лева екслідер Британії вшанував пам'ять українських героїв, а також відвідав центр реабілітації.