На Херсонщині планують змінити формат навчання для частини учнів

На Херсонщині триває підготовка до нового навчального року у 186 школах. У них має здобувати освіту близько 60 тисяч учнів.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив про плани вже у межах нового навчального року частково повернути учнів за шкільні парти. Так, чиновники розглядають можливість відновлення навчання у змішаній формі у пʼяти школах.

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Як вчитимуться учні на Херсонщині

Посадовець каже, що ці заклади освіти розташовані у відносно безпечних громадах.

Там є найпростіші укриття, а також облаштовують освітні локації. Нині очікуємо рекомендації фахових комісій щодо кожної із захисних споруд,

– зазначив Прокудін.

Також очільник Херсонської ОВА повідомив про плани стосовно відновлення побитих російськими снарядами шкіл та дитсадків. Зокрема, уточнив, що чиновники сформували перелік щодо ремонту 28 закладів освіти. У 18 передбачили будівництво укриттів.

Загалом у минулому навчальному році вдалося облаштувати 24 укриття в закладах освіти. І в планах на цей рік – створити безпечні умови ще в трьох школах,

– повідомив Прокудін.

І додав, що вже завершили тендерні процедури та визначили підрядників. Невдовзі стартують ремонтні роботи.

Раніше ми інформували про те, що Міносвіти України може скасувати можливість для учнів-переселенців навчатися у "своїх" школах дистанційно. При цьому зобов’язати їх відвідувати заклади освіти за новим місцем фактичного проживання. У цьому переконують у ГО "Донбас SOS".