Оксен Лісовий зробив важливу заяву про повернення учнів до очного навчання

Українські учні та вчителі повинні якомога швидше повернутися до повноцінного очного формату навчання. При цьому всюди, де дозволяє безпекова ситуація у країні.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього", повідомляє Освіта 24. Подія відбувається у Львові протягом 20 – 21 червня та зібрала понад 2 тисяч освітян.

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Очільник МОН зробив заяву про важливість очного навчання

Посадовець також розповів, що освітяни повинні всі разом відновлювати українську освіту.

Ми розуміємо, які втрати понесли через ковід і війну. Ви краще за мене можете розповісти на конкретних прикладах, цифрах і долях дітей,

– зауважив він.

І наголосив: тому треба якомога швидше повернутися до повноцінного очного навчання – всюди, де це можливо з огляду на безпеку освітнього процесу.

Ухвалюватимемо подальші рішення щодо сприяння цьому процесу. Діти повинні повернутися до очного навчання,

– додав Лісовий.

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Скільки учнів планують повернутися до очного навчання цьогоріч

Очільник МОН також нагадав про результати дослідження РІSA (результати міжнародного дослідження якості освіти, спрямованого на оцінювання здатності 15-річного учнівства застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих контекстах. Вони продемонстрували значний рівень освітніх втрат в українських школярів, – ред.). Восени офіційно МОН також отримає результати дослідження, пов'язані з втратами щодо соціально-емоційного розвитку учнів.

І це те, що ми можемо подолати через повернення до повноцінного очного навчання. Тому політики міністерства спрямовані на сприяння поверненню в очний формат,

– уточнив міністр.

Він також зауважив, що значну роль щодо відновлення очного навчання відіграють укриття у школах. Але це дуже коштовне питання, на яке уряд виділяє на сьогодні колосальні гроші.

У пріоритеті також – прифронтові і прикордонні регіони. Там, де діти – під найбільшою загрозою. Там, де більш ніж пів мільйона дітей продовжує навчатися очно. В цьому році комплекс заходів і мільярди, які виділяє уряд, допоможуть повернути близько 200 – 250 тисяч до очного навчання,

– повідомив Лісовий.

Зазначимо, освітній фест 2024 року пропонує близько 100 подій, виступи провідних освітніх хедлайнерів й експертів з України та світу, панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати та якісний нетворкінг.