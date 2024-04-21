Буде два напрями: які важливі зміни готує для учнів реформа старшої школи 

2027 року в Україні стартує реформа старшої школи. Її мета – дати учням більше свободи вибору, зокрема й профільних предметів.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній. Він наголошує: аби дитині було цікаво вчитися в старшій школі, програма має бути адаптованою під її вибір.

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Які зміни готує для учнів реформа старшої школи

Посадовець каже: має бути профіль, на якому дитина захоче сконцентруватися: математичний, природничий, інформатика, українська мова чи іноземні мови. Все це змінять і зроблять частиною старшої профільної школи з 2027 року.

Наша мета – щоб у дитини було більше суб'єктності, був вибір: спочатку профілю, потім – частини предметів всередині профілю,

– зазначив Завгородній.

І додав, що з 2027 року учень обиратиме ті предмети, які йому будуть необхідні. А також ті освітні курси і модулі, які захоче вивчати. Зараз школярі практично не мають впливу на те, що вивчати. Школам бракує матеріально-технічних ресурсів, щоб підвищити якість освіти за природничими та IT-профілями.

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Які напрями матиме профільна освіта

Профільна освіта матиме два напрямки:

академічні ліцеї – орієнтація на продовження навчання у вишах;

професійні ліцеї – здобуття професії.

З академічного ліцею можна буде перейти в професійний, якщо виявиться, що це не твій напрям. Далеко не кожній дитині є потреба йти в академічний ліцей і здобувати далі вищу освіту. Але кожному треба мати можливість для самореалізації. Тому основний задум реформи – це зміна училищ та технікумів на професійні ліцеї,

– зазначила секретарка комітету ВРУ Наталія Піпа.

І додала, що треба зміни загальне ставлення, мовляв, в училища йдуть ті, хто зовсім ні на що не спроможний. Це треба переосмислити і підняти престижність робітничих професій.

Піпа також повідомила, що серед учнів професійних ліцеїв на сьогодні є дуже низька навичка читання чи математики. Це також треба виправляти. При цьому училищах і технікумах досі навчають застарілих, непотрібних зараз спеціальностей. Водночас тих, що потрібні, додала нардеп, не вчать.