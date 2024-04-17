При цьому у Міносвіти України назвали пріоритетні регіони, які можуть отримати кошти. Мовиться про субвенції для прифронтових та прикордонних територій нашої держави.
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Які області можуть отримати гроші на укриття у школах
Кошти від держави можуть пріоритетно отримати громади та школи у таких областях як:
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Одеська;
- Сумська;
- Чернігівська.
В умовах повномасштабного вторгнення пріоритет МОН – створити безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. Тому укриття – це базова потреба кожного закладу освіти. Цьогоріч державна субвенція становить 2,5 мільярда гривень на облаштування безпечного середовища у школах,
– повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
І додав, що вже діє новий механізм розподілу коштів з використанням бальної системи. І наголосив, що кожна громада, яка розташована на підконтрольній Україні території, може отримати вищезгадані кошти, якщо хоче здійснити капітальний ремонт.
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Які є граничні розміри субвенції
У МОН також повідомили, що відповідно до постанови, ухваленої урядом 12 квітня, для кожної з 8 пріоритетних областей визначили граничні обсяги субвенції на облаштування безпечних умов у школах:
- Харківська область – 500 мільйонів гривень;
- Дніпропетровська область – 500 мільйонів гривень;
- Запорізька область – 500 мільйонів гривень;
- Миколаївська область – 200 мільйонів гривень;
- Херсонська область – 200 мільйонів гривень;
- Одеська область – 150 мільйонів гривень;
- Сумська область – 150 мільйонів гривень;
- Чернігівська область – 150 мільйонів гривень;
Ключовий критерій для встановлення граничних обсягів – кількість дітей, які перебувають у регіоні та здобувають освіту в дистанційному форматі. 150 мільйонів гривень визначили для областей, де дистанційно навчаються до 50 тисяч учнів, 200 мільйонів гривень – від 51 тисячі до 100 тисяч учнів, 500 мільйонів гривень – понад 100 тисяч учнів,
– зазначили у МОН.
Серед головних умов для подання на субвенцію:
- наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт безпечного місця;
- у школі навчається не менш ніж 200 дітей;
- підтверджене співфінансування з місцевого бюджету, мінімальний розмір якого відповідає індексу податкоспроможності громади;
- проєкт повинен бути завершений у цьому році.