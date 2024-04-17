Оскільки з 8:00 до 17:00 години їх використовуватимуть лише учасники освітнього процесу. Про це повідомив головний спеціаліст міського управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Костянтин Черкасов.

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Чи можуть перебувати містяни в укриттях шкіл Запоріжжя

Чиновник зауважив, що на час навчання дітей укриття в закладах освіти, якими раніше користувалися містяни, виключили з фонду захисних споруд.

Навчальний процес відбувається приблизно з 8 до 17 години. Тобто з 8 до 17 люди укриваються в альтернативних локаціях. Після 17 – будь ласка. У всіх цих навчальних закладів є альтернативні укриття, які розташовані поблизу. Ці найпростіші укриття, перевірені комісіями районними. Є відповідні акти, які дозволяють розміщувати там людей,

– повідомив Черкасов.

Альтернативні сховища, за його словами, будуть доступні цілодобово. Повний перелік адрес незабаром з'явиться на сайті міськради. Де вони розташовані, можна буде дізнатися у школах.

Міська рада також зобов'язала адміністрацію кожної школи розмістити інформацію біля укриттів, провести роз'яснювальну роботу серед населення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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