Поскольку с 8:00 до 17:00 часов их будут использовать только участники образовательного процесса. Об этом сообщил главный специалист городского управления по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Константин Черкасов.

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Могут ли находиться горожане в укрытиях школ Запорожья

Чиновник отметил, что на время обучения детей, укрытия в учебных заведениях, которыми ранее пользовались горожане, исключили из фонда защитных сооружений.

Учебный процесс происходит примерно с 8 до 17 часов. То есть с 8 до 17 люди укрываются в альтернативных локациях. После 17 – пожалуйста. У всех этих учебных заведений есть альтернативные укрытия, которые расположены поблизости. Эти простейшие укрытия, проверены комиссиями районными. Есть соответствующие акты, которые позволяют размещать там людей,

– сообщил Черкасов.

Альтернативные хранилища, по его словам, будут доступны круглосуточно. Полный перечень адресов вскоре появится на сайте горсовета. Где они расположены, можно будет узнать в школах.

Городской совет также обязал администрацию каждой школы разместить информацию возле укрытий, провести разъяснительную работу среди населения.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Как работают школы в Запорожье