Об этом сообщила руководительница Центрального отдела образования департамента образования и науки Запорожского городского совета Виктория Кинебас во время инспекции одного из школьных укрытий.

Смотрите также Когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году

Когда будут летние каникулы в школах Запорожья

Чиновница рассказала, что образовательный процесс завершается с 1 июля. Так, в июне еще будут продолжаться и консультативные занятия, и уроки.

Проводится работа над наверстыванием образовательных потерь, потому что мы понимаем, что и дистанционная форма обучения, и воздушные тревоги не предоставляли возможности проводить уроки стопроцентно,

– отметила Кинебас.

Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщал, что на обустройство безопасных хранилищ в школах региона должны выделить рекордную сумму – полмиллиарда гривен. Сейчас только 50 школ полноценно оборудованы укрытиями.

Смотрите также Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения

Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения