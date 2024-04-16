Об этом сообщила руководительница Центрального отдела образования департамента образования и науки Запорожского городского совета Виктория Кинебас во время инспекции одного из школьных укрытий.
Смотрите также Когда будут летние каникулы в школах Украины в 2024 году
Когда будут летние каникулы в школах Запорожья
Чиновница рассказала, что образовательный процесс завершается с 1 июля. Так, в июне еще будут продолжаться и консультативные занятия, и уроки.
Проводится работа над наверстыванием образовательных потерь, потому что мы понимаем, что и дистанционная форма обучения, и воздушные тревоги не предоставляли возможности проводить уроки стопроцентно,
– отметила Кинебас.
Ранее глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщал, что на обустройство безопасных хранилищ в школах региона должны выделить рекордную сумму – полмиллиарда гривен. Сейчас только 50 школ полноценно оборудованы укрытиями.
Смотрите также Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения
Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения
- Иван Федоров также сообщал, что учеников 24 школ в Запорожской области возвращают на смешанный формат обучения.
- Решение приняли по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами в области.
- Смешанный формат обучения будет действовать в школах областного центра.
- Начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.