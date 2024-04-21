Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. Он отмечает: чтобы ребенку было интересно учиться в старшей школе, программа должна быть адаптированной под его выбор.

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Какие изменения готовит для учеников реформа старшей школы

Чиновник говорит: должен быть профиль, на котором ребенок захочет сконцентрироваться: математический, естественный, информатика, украинский язык или иностранные языки. Все это изменят и сделают частью старшей профильной школы с 2027 года.

Наша цель – чтобы у ребенка было больше субъектности, был выбор: сначала профиля, потом – части предметов внутри профиля,

– отметил Завгородний.

И добавил, что с 2027 года ученик будет выбирать те предметы, которые ему будут необходимы. А также те образовательные курсы и модули, которые захочет изучать. Сейчас школьники практически не имеют влияния на то, что изучать. Школам не хватает материально-технических ресурсов, чтобы повысить качество образования по естественным и IT-профилям.

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Какие направления будет иметь профильное образование

Профильное образование будет иметь два направления:

академические лицеи – ориентация на продолжение обучения в вузах;

профессиональные лицеи – получение профессии.

С академического лицея можно будет перейти в профессиональный, если окажется, что это не твое направление. Далеко не каждому ребенку есть необходимость идти в академический лицей и получать дальше высшее образование. Но каждому надо иметь возможность для самореализации. Поэтому основной замысел реформы – это изменение училищ и техникумов на профессиональные лицеи,

– отметила секретарь комитета ВРУ Наталья Пипа.

И добавила, что надо изменить общее отношение, мол, в училища идут те, кто совсем ни на что не способен. Это надо переосмыслить и поднять престижность рабочих профессий.

Пипа также сообщила, что среди учащихся профессиональных лицеев на сегодня очень низкий навык чтения или математики. Это также надо исправлять. При этом училищах и техникумах до сих пор учат устаревших, ненужных сейчас специальностей. В то же время тех, что нужны, добавила нардеп, не учат.