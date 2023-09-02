Учнів у цьому навчальному році можуть відправити на дистанційку – МОН

1 вересня стартував новий навчальний рік в Україні. При цьому у Міносвіти, зважаючи на повномасштабну війну в державі, уже готуються до можливих викликів.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, що одним зі значних викликів цього року знову можуть стати блекаути. Українська влада не виключає, що Росія, як і торік, обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру нашої держави восени та взимку.

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Чи буде і коли дистанційне навчання 2023 – 2024

Сташків уточнив, коли школи будуть змушені перейти на дистанційну форму роботи.

Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії,

– заявив Сташків.

Школи, додав він, зараз активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти,

– наголосив посадовець.

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