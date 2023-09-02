Учнів у цьому навчальному році можуть відправити на дистанційку – МОН
1 вересня стартував новий навчальний рік в Україні. При цьому у Міносвіти, зважаючи на повномасштабну війну в державі, уже готуються до можливих викликів.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону розповів, що одним зі значних викликів цього року знову можуть стати блекаути. Українська влада не виключає, що Росія, як і торік, обстрілюватиме енергетичну інфраструктуру нашої держави восени та взимку.
Важливо Здобуття освіти як виклик: як навчатимуться учні у різних регіонах України з 1 вересня
Чи буде і коли дистанційне навчання 2023 – 2024
Сташків уточнив, коли школи будуть змушені перейти на дистанційну форму роботи.
Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії,
– заявив Сташків.
Школи, додав він, зараз активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти,
– наголосив посадовець.
Дивіться також Хто визначатиме формат навчання у школах України і до чого готуватись учням
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
- Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
- На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
- 84% шкіл мають облаштовані укриття.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання, уточнив міністр.
- На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.