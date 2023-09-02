Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал, что одним из значительных вызовов в этом году снова могут стать блекауты. Украинские власти не исключают, что Россия, как и в прошлом году, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру нашего государства осенью и зимой.

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Сташкив уточнил, когда школы будут вынуждены перейти на дистанционную форму работы.

Мы ожидаем, как и предупреждает правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии,

– заявил Сташкив.

Школы, добавил он, сейчас активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Если школы не будут иметь генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию,

– подчеркнул чиновник.

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