Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал, что одним из значительных вызовов в этом году снова могут стать блекауты. Украинские власти не исключают, что Россия, как и в прошлом году, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру нашего государства осенью и зимой.
Важно Образование как вызов: как будут учиться ученики в разных регионах Украины с 1 сентября
Будет ли и когда дистанционная учеба 2023 – 2024
Сташкив уточнил, когда школы будут вынуждены перейти на дистанционную форму работы.
Мы ожидаем, как и предупреждает правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии,
– заявил Сташкив.
Школы, добавил он, сейчас активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.
Если школы не будут иметь генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию,
– подчеркнул чиновник.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
- Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
- На учебу вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
- 84% школ имеют обустроенные укрытия.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение, уточнил министр.
- На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных россиянами.