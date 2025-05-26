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Освіта Освіта в Україні У МОН повідомили, чи повернуть в Україні очне навчання з вересня
26 травня, 11:36
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У МОН повідомили, чи повернуть в Україні очне навчання з вересня

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчання в Україні продовжиться онлайн у місцях, де безпекова ситуація не дозволяє проводити очні заняття.
  • Тому учні та студенти навчатимуться у межах різних форматів – залежно від безпекової ситуації в регіоні. 

Навчання студентів вишів та учнів шкіл там, де не дозволяє безпекова ситуація, триватиме онлайн і надалі. Зокрема, поки є загроза у час війни.

Тому офлайн-навчання з нового навчального року по всій країні очікувати не варто. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал

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Чи повернуть школи та виші в офлайн з вересня

Винницький наголосив, що усе залежить насамперед від безпекової ситуації.

Всіх в офлайн з вересня не повернуть. Поки йдуть обстріли, очевидно, ми не можемо повернути в офлайн всіх. У нас немає можливості проводити весь освітній процес в підземеллі, 
– пояснив він.

І додав, що це намагаються робити, максимально забезпечивши реалізацію політики "Школа офлайн". Також завдяки будівництву підземних  шкіл-укриттів.  

Але ми не можемо забезпечити університетську освіту такого типу. Одна річ – це школа, де кілька класів. А тут – тисячі студентів. Тому з 1 вересня фактично все, що не в зоні бойових дій, йде або в змішаному форматі, або в офлайн форматі. Це Київ, Захід України, в змішаному форматі – Одеса і Дніпро. Інші, на жаль, залишаються онлайн,
– резюмував посадовець.

Нагадаємо, станом на 2025 рік українські школярі навчаються очно, онлайн, дистанційно або у змішаному форматі – залежно від безпекової ситуації в регіоні. 