Поэтому офлайн-обучения с нового учебного года по всей стране ожидать не стоит. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

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