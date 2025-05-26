Тому офлайн-навчання з нового навчального року по всій країні очікувати не варто. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький "РБК-Україні", зазначає 24 Канал.

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