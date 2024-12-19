Кожен другий – на підлітків: скільки випадків булінгу у школах зафіксували у 2024 році

Булінг – не нове явище для України. Раніше на його прояви не звертали увагу, а тепер за них почали карати. Останні кілька років поліція фіксує такі скарги, а рішення про покарання виносить суд.

За 10 місяців 2024 року поліція зафіксувала понад дві сотні випадків цькування у школі. Головними порушниками є підлітки, пише 24 Канал, опираючись на дані Опендатаботу.

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Що демонструють протоколи фіксації випадків булінгу

Булінг – складна проблема, особливо для підліткового віку і для освіти. За даними Українського інституту дослідження екстремізму, 40% дитячих самогубств стаються саме внаслідок цькування. Тому важливо фіксувати, карати та запобігати випадкам булінгу.

Від початку 2024 року поліція склала 219 протоколів за булінг в освіті. Кожен другий протокол за цькування складаються на підлітків у віці з 14 до 16 років. Переважно, на булінг скаржаться батьки.

Але варто зазначити, що випадків булінгу поменшало у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни. Водночас суди стали ефективніше розглядати подібні справи: від початку року винесли 160 рішень. Тобто – це 73% від усіх складених у 2024 році протоколів. У попередні 3 роки – рішення винесли у 60% справ.

З цьогорічних даних 124 протоколи складено на підлітків у віці з 14 до 16 років. І у 80% цих протоколів вже винесли рішення. Неприємною тенденцією є те, що таких порушень суттєво побільшало за останні два роки: у 2021 році протоколи на підлітків становили 45% справ.

Статистика випадків булінгу / інфографіка Опендатабот

Кожне шосте зафіксоване правопорушення – це колективний булінг, або ж повторний. Від початку року зафіксовано 37 таких справ. Важливим моментом є зафіксовані у протоколі скарги на освітян, які знали про булінг, але не повідомили про нього, – 12 протоколів.

Булінг в освіті / інфографіка Опендатабот

Наголосимо, що з кінця жовтня в Україні запрацювала кнопка для звернень щодо булінгу. За цей час вже подано 85 анонімних повідомлень.

Як поскаржитися на булінг / інфографіка МОН

За даними Міністерства освіти та науки України, 80% заяв щодо булінгу подаються батьками і лише 20% – дітьми. Цією можливістю вже скористалися у 16 регіонах країни. Переважну більшість заяв подали у Києві та області: 36 повідомлень. Наступні Одещина та Львівщина – по 9 та 8 повідомлень відповідно.

Яке покарання за булінг

Наразі за булінг карають, переважно, штрафами від 850 гривень до 3400 гривень. Цькувальники несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього віку за вчинки дітей відповідають їхні батьки.

Керівники навчальних закладів також несуть відповідальність за замовчування інцидентів з булінгом. За це їх можуть оштрафувати або також відправити на виправні роботи й відраховувати до 20% від заробітку.