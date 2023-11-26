Як має діяти вчитель, якщо учні намагаються зірвати урок: пояснення міністра

В українських школах почастішали випадки цькування не лише учнів, а й педагогів. Така поведінка нерідко викликає агресію в обидвох сторін конфлікту.

До того ж учні часто знімають такі випадки на телефон та викладають у мережу. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як має діяти вчитель, якщо він став жертвою булінгу під час уроку.

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Як має діяти вчитель, якщо учні намагаються зірвати урок

Лісовий розповів: якщо ситуація на уроці виходить з-під контролю педагога, і він розуміє, що далі не може впливати на клас, у такому разі вчитель має зупинити урок. При цьому звернутися до адміністрації школи: задіяти медіацію директора, заступника директора, своїх когег.

Ми розуміємо, що психологічно виснажені зараз усі: і підлітки, і вчителі. Але дуже важливо, аби педагог зберігав контроль над власними емоціями. Якщо раптом ти відчуваєш, що втрачаєш контроль, тобі треба звернутися до адміністрації школи,

– акцентував Лісовий.

І додав, що здебільшого хтось із адміністрації є у школі.

Міністр при цьому підсумував: перш за все вчитель має зберігати контроль над своїми емоціями.

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Коли і наскільки підвищать зарплату вчителям

Оксен Лісовий також розповів, що уряд планує підвищити зарплату вчителям у два етапи:

І – на 10% з січня;

ІІ – на 12,6% з квітня.

За словами посадовця, у середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень.

Після підвищення, ця сума становитиме 14 тисяч гривень, з квітня – близько 16 тисяч.