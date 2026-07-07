Забудьте про "бувшого": українська має кращі слова

Іноді одне слово може видати, наскільки сильним був вплив іншої мови на наше мовлення. Саме так сталося зі словом "бувший", яке багато хто вживає автоматично.

Якими українськими відповідником замінити слово "бувший", розповідаємо з посиланням на ресурс "Кома і крапка".

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Не кажіть "бувший": як правильно українською?

Це слово один з найпоширеніших щоденних суржиків, які можна почути і на роботі, і в побуті. Напевно, кожен чув, може і казав вислови: "бувший директор", "бувша дружина/чоловік" чи "бувший президент". Для багатьох вони звучать звично, адже їх часто можна почути навіть у медіа. Проте українська літературна мова такого слова не має.

Слово "бувший" чи навіть "бивший", ви не зустрінете у словниках української мови. Це калька з російського "бывший", яка виникла шляхом буквального перекладу.

Бувший – українській мові невластиві дієприкметники на "-ший", а слово "бувший" таким є, отже правильно казати замість нього – колишній або минулий.

Водночас дієприкметник "бувший" теоретично міг би утворитися від дієслова "бути", але саме в значенні "колишній" українська літературна норма його не визнає. На це звертають увагу академічний "Словник української мови", словник "Горох", а також мовознавці Олександр Пономарів і Олександр Авраменко, які неодноразово радили замінювати "бувший" словом колишній або іншими відповідниками залежно від контексту.

Можна ще сказати:

екс- (у назвах посад);

попередній ;

давній ;

той, що був раніше.

Наприклад: колишній чоловік, минулий директор, попередній президент.

Слово "колишній" походить від прислівника "колись" і означає "той, що існував або займав певне становище в минулому". Воно здавна відоме українській мові й зафіксоване в академічних словниках.

Цікаво, що не завжди слово колишній є найкращим вибором. Наприклад:

Бувший учень нашої школи → Випускник нашої школи.

Бувший працівник підприємства → Колишній працівник підприємства.

Бувший керівник → Попередній керівник.

Ще один поширений вислів де є слово "бувший" – це "бувший у використанні" з короткою абревіатурою "б/у". Але – це калька з російської. Це словосполучення має український відповідник:

"уживаний товар";

"уживані речі"

"використані речі".

Що казати замість "бувший": дивіться відео

Українська мова не любить буквального копіювання іншомовних конструкцій. Натомість вона пропонує точні слова для різних ситуацій. Саме тому замість універсального "бувший" краще добирати відповідник за змістом: колишній, попередній, екс- або інше доречне слово.

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