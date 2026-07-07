Каким украинским эквивалентом заменить слово "бувший", рассказываем со ссылкой на ресурс "Кома и крапка".

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Не говорите "бувший": как правильно по-украински?

Это слово – один из самых распространенных повседневных суржиков, которые можно услышать и на работе, и в быту. Наверное, каждый слышал, а может, и произносил такие выражения: "бувший директор", "бувша дружина/чоловік" чи "бувший президент". Для многих они звучат привычно, ведь их часто можно услышать даже в СМИ. Однако в украинском литературном языке такого слова нет.

Слово "бувший" или даже "бивший" вы не встретите в словарях" украинского языка. Это калька с русского "бывший", возникшая путем буквального перевода.

"Бувший" – в украинском языке не характерны причастия на "-ший", это слово является таковым, поэтому правильно говорить вместо него – "колишній" или "минулий".

В то же время причастие "бывший" теоретически могло бы образоваться от глагола "быть", но именно в значении "колишній" украинская литературная норма его не признает. На это обращают внимание академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох", а также языковеды Александр Пономарив и Александр Авраменко, которые неоднократно советовали заменять "бывший" словом "колишній" или другими эквивалентами в зависимости от контекста.

Можно также сказать:

экс- (в названиях должностей);

попередній ;

давній ;

тот, що був раніше.

Например: колишній чоловік, минулий директор, попередній президент.

Слово "колишній" происходит от наречия "колись" и означает "тот, кто существовал или занимал определенное положение в прошлом". Оно издавна известно в украинском языке и зафиксировано в академических словарях.

Интересно, что не всегда слово "бывший" является лучшим выбором. Например:

Бувший учень нашої школи → Випускник нашої школи.

Бувший працівник підприємства → Колишній працівник підприємства.

Бувший керівник → Попередній керівник..

Еще одно распространенное выражение, в котором встречается слово "бывший", – это "бывший в употреблении" с краткой аббревиатурой "б/у". Но это калька с русского языка. У этого словосочетания есть украинский аналог:

"уживаний товар";

"уживані речі"

"використані речі".

Что говорить вместо "бывший": смотрите видео

Украинский язык не любит буквального копирования иноязычных конструкций. Вместо этого он предлагает точные слова для различных ситуаций. Именно поэтому вместо универсального "бывший" лучше подбирать соответствие по смыслу: колишній, попередній, екс- или другое уместное слово.

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