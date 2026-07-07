Каким украинским эквивалентом заменить слово "бувший", рассказываем со ссылкой на ресурс "Кома и крапка".
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Не говорите "бувший": как правильно по-украински?
Это слово – один из самых распространенных повседневных суржиков, которые можно услышать и на работе, и в быту. Наверное, каждый слышал, а может, и произносил такие выражения: "бувший директор", "бувша дружина/чоловік" чи "бувший президент". Для многих они звучат привычно, ведь их часто можно услышать даже в СМИ. Однако в украинском литературном языке такого слова нет.
Слово "бувший" или даже "бивший" вы не встретите в словарях" украинского языка. Это калька с русского "бывший", возникшая путем буквального перевода.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Бувший" – в украинском языке не характерны причастия на "-ший", это слово является таковым, поэтому правильно говорить вместо него – "колишній" или "минулий".
В то же время причастие "бывший" теоретически могло бы образоваться от глагола "быть", но именно в значении "колишній" украинская литературная норма его не признает. На это обращают внимание академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох", а также языковеды Александр Пономарив и Александр Авраменко, которые неоднократно советовали заменять "бывший" словом "колишній" или другими эквивалентами в зависимости от контекста.
Можно также сказать:
экс- (в названиях должностей);
попередній;
давній;
тот, що був раніше.
Например: колишній чоловік, минулий директор, попередній президент.
Слово "колишній" происходит от наречия "колись" и означает "тот, кто существовал или занимал определенное положение в прошлом". Оно издавна известно в украинском языке и зафиксировано в академических словарях.
Интересно, что не всегда слово "бывший" является лучшим выбором. Например:
Бувший учень нашої школи → Випускник нашої школи.
Бувший працівник підприємства → Колишній працівник підприємства.
Бувший керівник → Попередній керівник..
Еще одно распространенное выражение, в котором встречается слово "бывший", – это "бывший в употреблении" с краткой аббревиатурой "б/у". Но это калька с русского языка. У этого словосочетания есть украинский аналог:
- "уживаний товар";
- "уживані речі"
- "використані речі".
Что говорить вместо "бывший": смотрите видео
Украинский язык не любит буквального копирования иноязычных конструкций. Вместо этого он предлагает точные слова для различных ситуаций. Именно поэтому вместо универсального "бывший" лучше подбирать соответствие по смыслу: колишній, попередній, екс- или другое уместное слово.
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