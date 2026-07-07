Якими українськими відповідником замінити слово "бувший", розповідаємо з посиланням на ресурс "Кома і крапка".

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Не кажіть "бувший": як правильно українською?

Це слово один з найпоширеніших щоденних суржиків, які можна почути і на роботі, і в побуті. Напевно, кожен чув, може і казав вислови: "бувший директор", "бувша дружина/чоловік" чи "бувший президент". Для багатьох вони звучать звично, адже їх часто можна почути навіть у медіа. Проте українська літературна мова такого слова не має.

Слово "бувший" чи навіть "бивший", ви не зустрінете у словниках української мови. Це калька з російського "бывший", яка виникла шляхом буквального перекладу.

Бувший – українській мові невластиві дієприкметники на "-ший", а слово "бувший" таким є, отже правильно казати замість нього – колишній або минулий.

Водночас дієприкметник "бувший" теоретично міг би утворитися від дієслова "бути", але саме в значенні "колишній" українська літературна норма його не визнає. На це звертають увагу академічний "Словник української мови", словник "Горох", а також мовознавці Олександр Пономарів і Олександр Авраменко, які неодноразово радили замінювати "бувший" словом колишній або іншими відповідниками залежно від контексту.

Можна ще сказати:

екс- (у назвах посад);

попередній ;

давній ;

той, що був раніше.

Наприклад: колишній чоловік, минулий директор, попередній президент.

Слово "колишній" походить від прислівника "колись" і означає "той, що існував або займав певне становище в минулому". Воно здавна відоме українській мові й зафіксоване в академічних словниках.

Цікаво, що не завжди слово колишній є найкращим вибором. Наприклад:

Бувший учень нашої школи → Випускник нашої школи.

Бувший працівник підприємства → Колишній працівник підприємства.

Бувший керівник → Попередній керівник.

Ще один поширений вислів де є слово "бувший" – це "бувший у використанні" з короткою абревіатурою "б/у". Але – це калька з російської. Це словосполучення має український відповідник:

"уживаний товар";

"уживані речі"

"використані речі".

Що казати замість "бувший": дивіться відео

Українська мова не любить буквального копіювання іншомовних конструкцій. Натомість вона пропонує точні слова для різних ситуацій. Саме тому замість універсального "бувший" краще добирати відповідник за змістом: колишній, попередній, екс- або інше доречне слово.

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