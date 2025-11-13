У Мінфіні заявили про збільшення видатків на освіту і науку на понад 70 мільярдів

У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку. Мовиться про більш як 75 мільярдів гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України. І заявили про новий підхід.

Скільки коштів заклали у проєкті бюджету?

Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що інвестиції в освіту та науку є інвестиціями у стійкість та економічне відновлення України.

Ми впроваджуємо новий підхід, який передбачає підтримку тих, хто демонструє реальний результат. Загалом у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку більш ніж на 75 мільярдів гривень,

– повідомив він.

І додав, що загальні видатки на наукову та науково-технічну діяльність у проєкті держбюджету на 2026 рік до другого читання передбачають в обсязі 20,1 мільярда гривень (+5,6 мільярда гривень до 2025 року).

Серед основних напрямів фінансування наукової сфери:

1 мільярд гривень – на експериментальний проєкт зі створення дослідницьких центрів передового досвіду на базі вишів для комерціалізації наукових розробок для вирішення пріоритетних державних потреб;

100 мільйонів гривень – на конкурс прикладних розробок "Бізнес і наука: ефективна співпраця", які здійснюють на пряме замовлення бізнесу;

3,2 мільярда гривень – на підтримку науки за принципом результативності "фінансування там, де є результат" (збільшення на 3 мільярди гривень);

0,7 мільярда гривень – на підтримку наукових проєктів молодих вчених (збільшення на 0,4 мільярда гривень).

У Мінфіні вважають, що збільшення фінансування дасть можливість посилити міст між науковою спільнотою, державою та реальним сектором економіки.

