У Мінфіні заявили про збільшення видатків на освіту і науку на понад 70 мільярдів
- У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку на понад 75 мільярдів гривень.
- Загальні видатки на наукову діяльність становитимуть 20,1 мільярда гривень, що на 5,6 мільярда більше ніж у 2025 році.
У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку. Мовиться про більш як 75 мільярдів гривень.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України. І заявили про новий підхід.
Скільки коштів заклали у проєкті бюджету?
Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що інвестиції в освіту та науку є інвестиціями у стійкість та економічне відновлення України.
Ми впроваджуємо новий підхід, який передбачає підтримку тих, хто демонструє реальний результат. Загалом у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку більш ніж на 75 мільярдів гривень,
– повідомив він.
І додав, що загальні видатки на наукову та науково-технічну діяльність у проєкті держбюджету на 2026 рік до другого читання передбачають в обсязі 20,1 мільярда гривень (+5,6 мільярда гривень до 2025 року).
Серед основних напрямів фінансування наукової сфери:
- 1 мільярд гривень – на експериментальний проєкт зі створення дослідницьких центрів передового досвіду на базі вишів для комерціалізації наукових розробок для вирішення пріоритетних державних потреб;
- 100 мільйонів гривень – на конкурс прикладних розробок "Бізнес і наука: ефективна співпраця", які здійснюють на пряме замовлення бізнесу;
- 3,2 мільярда гривень – на підтримку науки за принципом результативності "фінансування там, де є результат" (збільшення на 3 мільярди гривень);
- 0,7 мільярда гривень – на підтримку наукових проєктів молодих вчених (збільшення на 0,4 мільярда гривень).
У Мінфіні вважають, що збільшення фінансування дасть можливість посилити міст між науковою спільнотою, державою та реальним сектором економіки.
Скільки коштів заклади у проєкті держбюджету – 2026?
- Верховна Рада України 22 жовтня підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік.
- На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень.
- Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж було у 2025 році, повідомив у телеграм-каналі міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
- Міністр зазначив, що це рекордний обсяг фінансування.
- До слова, на освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.