"Яка година: дев'ять чи десять?": як правильно розповісти про час українською

Українці часто припускаються помилок, коли говорять про час. Однією із найпоширеніших є питання: "Яка година?".

Але на таке питання ви можете отримати відповідь "Зелена", а не "Десята". Тож Освіта 24 в межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виправити мовні хиби та не вживати суржик.

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Як говорити про час українською правильно

У вісімдесят сьомій добірці розкажемо, які суржикові слова ви можете вживати на позначення часу. Також уточнимо, як не варто казати, коли питаєте про годину, та як правильно говорити про час загалом.

Зокрема, радимо не вживати такі суржикові слова та пропонуємо їх замінити правильними відповідниками:

время – час;

час – година;

часи – годинник;

яка година – котра година;

Година – не зелена і не синя, а четверта, до прикладу.

скільки годин – котра година;

десять часов – десята година;

десять годин – десята година;

дві години – друга година;

Тому, якщо ви хочете запитати: "Скільки годин?" – запитайте: "Котра година". І у відповідь має прозвучати не "Десять чи дев'ять", а "Десята чи дев'ята".

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Зверніть увагу! Години в українській мові – жіночого роду і є порядковим числівником, який відповідає на питання "Котра?". Тобто про 02:00 кажемо не "дві години", а "друга година". А хвилини і секунди – уже кількісним, що відповідає на запитання "Скільки?". Двадцять хвилин, п'ять секунд, нагадують мовознавці.

Як розповісти про точний час

без двадцяти десята – за двадцять десята;

Цікаво! Без – один із тих прийменників, які ми не вживаємо, коли говоримо про час українською.

11:25 – одинадцята година двадцять п'ять хвилин;

До речі, іменники "година" і "хвилина" часто упускають: десята (година) п’ятнадцять (хвилин).

16.30 – пів (опів) на п’яту (сімнадцяту);

12:20

дванадцята година двадцять хвилин;

двадцять хвилин по дванадцятій;

двадцять хвилин на першу;

20:45

двадцята година сорок п'ять хвилин;

п'ятнадцять хвилин до дев'ятої (двадцять першої);

чверть до дев'ятої (двадцять першої);

за п'ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша) за чверть дев'ята.



Як говорити про час українською / Depositphotos

Як розповісти про неточний час

Якщо йдеться не про точний час, то вживають прийменник на: прийду на п'яту годину (точний час: прийду о п’ятій годині).

Дробові числівники час передають відповідним дробом із прийменником "по" або "на" до половини години (менше 30 хвилин): двадцять [хвилин] по другій [годині], чверть по другій; чверть на третю, двадцять на третю;

з прийменником до або на, без прийменника, коли буде половина години (близько 30 хвилин): пів до сьомої, пів сьомої, пів на сьому;

з прийменником до або за, коли перейшло вже за половину години (більше 30 хвилин): за чверть сьома, чверть до сьомої; за десять сьома, десять до другої.

Цікаво! Якщо розповідаєте пр початок якоїсь події, кажіть так: стартує о 16:00. При цьому 11:00 вимагатиме біля себе прийменника "об".