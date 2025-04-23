Червлений, блаватний, крицевий: які вони – кольори, забуті українцями

Чи знали ви, що для позначення низки кольорів українці мали свої назви? Вони уже призабуті, але згадки про них є у літературі ХІХ – початку ХХ століття.

Разом з 24 Каналом дізнайтеся про забуті назви для кольорів, посилаючись на тікток Юлії Котурбаш.

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Чи знаєте які це кольори

Вивчаючи рідну мову, дізнавайтеся про забуті, вилучені чи свого часу заборонені слова. Юлія Котурбаш пропонує пригадати давні назви кольорів, які сьогодні звучать по-іншому. Сьогодні словники української мови при поясненні їх пишуть, що це забуті чи діалектичні назви.

Червлений чи черлений – темно-червоний.

Блаватний чи волошковий – блакитний.

Малахітовий – яскраво-зелений.

Крицевий – темно-синій.

Зеленастий чи зеленавий – зелений.

Золотавий чи золотистий – жовтий.

Кубовий – яскраво-синій.

Помаранцевий – помаранчевий або ж рожевий.

Лілейний – білий, у значенні ніжності.

Фіялковий чи бузковий – фіолетовий.

Чи чули ви про ці кольори: дивіться відео

В літературі зустрічаємо наступні цитати з використанням цих назв кольорів:

Відомий художній твір Володимира Малика має назву "Черлені щити".

"Йде вояк, закутий в зброю, Щит черлений на руці". (Олександр Олесь).

"Заложив [Герш] склеп з блаватними товарами". (Іван Франко).

"По один бік дороги милував очі безконечний лан озимини. По другий – малахітова плантація цукрових буряків". (Євген Кравченко).

"Вона швидко поодчиняла вікна. Тепле зеленасте світло виповнило хату" (Іван Коцюбинський).

"А тая жінка в фіалковій сукні.. була колись вродлива, Мов квітка гарна, любая Марія!" (Леся Українка).

"Я в тебе купив жінці на спідницю кубового ситцю". (Іван Кропивницький).

"Він лежав під золотавою парчею, в костюмі крою XVI століття". (Любомир Дмитренко).

"Вивела Трістана вона з одчаю тьми лілейними руками та спільнотними слізьми". (Леся Українка).

Ці та інші кольори часто використовувалися для опису кольорів та відтінків військових штандартів у 18 – 19 столітті. Багато з них ми уже не чули. Хоча в українській мові є свої слова для позначення відтінків однотонних та строкатих тканин. Зокрема, що у нас немає слів "в клєточку" та "в полоску".