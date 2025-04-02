Хоч раз та ви чулу чи вживали вислів "на шару" та тішилися від його значення. А про його походження розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Павла Мацьопи.

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Як з'явився вислів "на шару"

Звичайно ви тішилися коли-небудь безкоштовним приємностям – каві, дрібничці чи послузі та розповідаючи казали – "я отримав на шару". Саме так – "на шару" означає задарма, легко.

Та звідки взявся цей вислів? Історія його походження не надто весела і спочатку він мав інше значення.

Пояснення дає Словник російського жаргону (з посиланням на М. Фасмера). "Шарою" в Сибіру називали виварений чай (чайну заварку), а вислів "на шару" позначав ситуацію працювати за безцінь, тобто за чайну заварку, яку вже один раз заварили.

Однак є і альтернативна версія – українська. В українському суспільстві "шаром" чи "прошарком" називали соціальну верству населення. І на "на шару" іронічно могли позначати поверховість чи показовість дій.

Це жаргонне запозичення можна замінити українськими словами:

дарма

задарма

запівдарма

дурно

задурно

надурняк

за так грошей

даремно

за так

за спасибі.

Тож чи варто використовувати жаргон, коли маємо стільки відповідників?

Звідки походить "на шару": дивіться відео

Однак не все так однозначно, слово "шара" є і у мові ідиш. Воно означає "залишки" чи "надлишок". За традицією товари непоказного вигляду продавці залишали на прилавку для бідних задарма.

А ще, за єврейською традицією, на полі необхідно залишати невижату смугу – шеар – залишок, щоб бідні могли зібрати колоски. Тобто ці колоски вони отримали "на шару".

Тепер ви знаєте усі версії походження вислову "на шару", а якій вірити – вибір за вами.

Красива виразна літературна мова вразить усіх, тому краще послуговуйтеся нею! А для цікавих розмов вивчайте історії походження різних висловів, як про вираз "кіно і німці".