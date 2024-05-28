Чоловік чи мужчина: як правильно сказати українською
Джерело:Сніданок з 1+1
В українській мові є чимало синонімів. Однак не завжди усі вони є взаємозамінними у певних контекстах.
Часто окремі з них можуть бути лише розмовними варіантами. Одну пару таких слів назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко, зазначає Освіта 24.
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Чоловік чи мужчина – як правильно українською
Мовознавець, зокрема, розповів, як правильно українською називати особу чоловічої статі – чоловік чи мужчина.
І акцентував: Максим Рильський навчав нас також мудрості: "Не бійтесь заглядати у словник: то пишний яр, а не сумне провалля".
Що ж, зазирнімо в пишний яр. Розгортаємо словник і читаємо: "чоловік" – особа чоловічої статі. "Мужчина" – те саме, що й чоловік,
– зауважив Авраменко.
І продовжив: у такому разі можна було б зробити висновок, що обидва слова можна вживати на позначення осіб чоловічої статі. Але це не зовсім так.
"Мужчина" – розмовний варіант і рідковживаний – тож небажаний. Висновок такий: вжити слово "мужчина" – не гріх. Але краще особу чоловічої статі називати чоловіком,
– наголосив учитель.
І додав, що саме "чоловіки", а не "мужчини" живуть у приказках. При цьому навів одну із них: "Як чоловік жінку любить, то й лиха жінка доброю буде".
- Раніше ми також розповідали про те, як правильно українською називати країни Європи. Про це ви можете дізнатися за посиланням.