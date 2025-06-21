Свято Івана Купала: як у назві поєдналися християнські та язичницькі традиції

Чому літнє свято отримало назву Івана Купала, розповідає 24 Канал.

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Яке походження назви свята Івана Купала

Свято Івана Купала одне з найяскравіших свят-дійств червня. Свято має язичницьке коріння і традиційне для східних слов'ян.

Спочатку про дату. Оскільки Україна перейшла на новоюліанський календар, то у 2025 році свято припадає на 24 червня – від 7 липня віднімаємо 13 днів.

Назва свята – Івана Купала має народно християнське походження, яке утворилося з прийняттям християнства та накладанням християнського свята на язичницьке. Саме цього дня святкують церковне свято Різдво Івана Предтечі чи Івана Хрестителя. Такий вибір невипадковий – оскільки при хрещенні занурюють у воду – купають.

В язичницькі часи в цей день святкували інше свято – на честь бога Купали та богині Марени. А обряди цього дня були пов'язані з водою, вогнем та природою.

І свято мало назви – Купало, Купайла, Сонцескрес чи Соботки.

Вперше божество "Купала" згадується в Густинському літописі (XVII століття). Однак у пантеонах київських князів, він невідомий. Тому дослідники міфології сперечаються чи це назва обрядів цього дня, чи можливо, бог сонця цього періоду, який поступається місцем Ярилу.

Однак, язичницьке свято було прив'язане до Дня літнього сонцестояння – коли день найдовший, а ніч найкоротша. А цього року воно припадає на 21 червня.

Тому, сучасна назва свята – Івана Купала – це симбіоз язичництва і християнства, яка уже прижилася та має право на існування.

"Ой на Івана, ой на купала": дивіться відео

Як проходить святкування Купала

Головні символи свята – вогонь та вода. А тому святкування проходило біля водойми. Це свято з численними ритуалами, було для молоді. Вдень дівчата плели вінки з польових квітів, а перед заходом сонця молодь збиралися на гуляння.

Традиційно виготовляли опудала Купала та Марени, які в кінці свята спалювали та топили відповідно. Велике вогнище – важливий символ свята, навколо нього водили хороводи, а потім і стрибали крізь вогонь, щоб очиститися. Пари стрибали тримаючись за руки – якщо їхні руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись, все життя проживуть разом.

Ця ніч наповнена магічними силами – цвіте папороть, заховані скарби сяють, зібрані лікарські трави мають особливі цілющі властивості, можна зустріти духів лісу та води, дерева між собою розмовляють. Гучні гуляння та вогонь були спрямовані на відлякування нечистої сили, яка активізувалася цієї ночі.

Серед важливих купальських забав – пускання дівчатами вінків за водою та скочування з пагорба вогняного колеса.

Якщо у вашому населеному пункті планують святкування Івана Купала – не пропустіть цю цікаву ніч та проведіть її насичено!