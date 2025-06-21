Почему летний праздник получил название Ивана Купала, рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение названия праздника Ивана Купала

Праздник Ивана Купала один из самых ярких праздников-действий июня. Праздник имеет языческие корни и традиционный для восточных славян.

Сначала о дате. Поскольку Украина перешла на новоюлианский календарь, то в 2025 году праздник приходится на 24 июня – от 7 июля отнимаем 13 дней.

Название праздника – Ивана Купала имеет народно-христианское происхождение, которое образовалось с принятием христианства и наложением христианского праздника на языческий. Именно в этот день празднуют церковный праздник Рождество Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Такой выбор неслучаен – поскольку при крещении погружают в воду – купают.

В языческие времена в этот день праздновали другой праздник – в честь бога в честь бога Купалы и богини Марены. А обряды этого дня были связаны с водой, огнем и природой.

И праздник имел названия – Купало, Купайла, Сонцескрес или Соботки.

Впервые божество "Купала" упоминается в Густынской летописи (XVII век). Однако в пантеонах киевских князей, он неизвестен. Поэтому исследователи мифологии спорят или это название обрядов этого дня, или возможно, бог солнца этого периода, который уступает место Ярилу.

Однако, языческий праздник был привязан к Дню летнего солнцестояния – когда день самый длинный, а ночь самая короткая. А в этом году он приходится на 21 июня.

Поэтому, современное название праздника – Ивана Купала – это симбиоз язычества и христианства, которая уже прижилась и имеет право на существование.

"Ой на Ивана, ой на купала": смотрите видео

Как проходит празднование Купала

Главные символы праздника – огонь и вода. Поэтому празднование проходило у водоема. Этот праздник с многочисленными ритуалами, был для молодежи. Днем девушки плели венки из полевых цветов, а перед заходом солнца собирались на гуляния и парни, и девушки.

Традиционно изготавливали чучела Купала и Марены, которые в конце праздника сжигали и топили соответственно. Большой костер – важный символ праздника, вокруг него водили хороводы, а потом и прыгали сквозь огонь, чтобы очиститься. Пары прыгали держась за руки – если их руки остаются соединенными, то они, поженившись, всю жизнь проживут вместе.

Эта ночь наполнена магическими силами – цветет папоротник, спрятанные сокровища сияют, собранные лекарственные травы имеют особые целебные свойства, можно встретить духов леса и воды, деревья между собой разговаривают. Громкие гуляния и огонь были направлены на отпугивание нечистой силы, которая активизировалась этой ночью.

Среди важных купальских забав – пускание девушками венков по воде и скатывание с холма огненного колеса.

Если в вашем населенном пункте планируют празднование Ивана Купала – не пропустите эту интересную ночь и проведите ее насыщенно!