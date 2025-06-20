Летнее солнцестояние – это астрономический момент, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне относительно небесного экватора, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария, объясняет 24 Канал.

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В этот день Солнце проходит через точку эклиптики, наиболее удаленную от небесного экватора, и кажется, что оно "замирает" на небе, поскольку его высота в верхней кульминации меняется очень медленно в течение нескольких дней. Именно поэтому явление получило название "солнцестояние" – будто Солнце "стоит" на месте.

В 2025 году продолжительность дня 21 июня будет достигать почти 17 часов, что делает его самым светлым днем года. После этой даты световой день постепенно будет сокращаться, а ночь будет становиться длиннее вплоть до зимнего солнцестояния – 21 декабря.

Астрономическое объяснение летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние происходит из-за наклона земной оси, который составляет примерно 23,4° относительно орбиты вокруг Солнца. Этот наклон отвечает за сезонные изменения на планете: во время летнего солнцестояния Северное полушарие максимально приближено к Солнцу, что обеспечивает наибольшее количество дневного света, тогда как Южное полушарие, наоборот, удалено и переживает самый короткий день года, то есть начало астрономической зимы.

Летнее и зимнее солнцестояние является частью более широкого астрономического календаря, который включает два равноденствия – весной и осенью, а также другие ежедневные и ежемесячные циклы в течение года.

Кстати, слово "равноденствие" происходит от латинского "equi", что означает "равный", и "nox", что означает "ночь". В эти две даты день и ночь имеют одинаковую продолжительность, прежде чем дни начинают становиться светлее весной или темнее осенью.



Солнцестояние (слева и справа) и равноденствие (сверху и снизу) / Фото Britannica

В этот момент Солнце оказывается прямо над тропиком Рака – условной линией на широте 23,4° к северу от экватора. Это явление объясняет, почему в Северном полушарии день становится самым длинным: солнечные лучи падают почти отвесно, обеспечивая максимальное освещение.

Солнцестояние также не приходится на один и тот же календарный день каждый год, поскольку астрономический год длится 365,25 дней, объясняет Space.com. Таким образом, летнее солнцестояние для Северного полушария, также известное как июньское солнцестояние, сейчас приходится на 20, 21 или 22 июня (в зависимости от региона).

Когда состоится летнее солнцестояние 2025 в Украине?

Важно, что несмотря на тот факт, что в зависимости от региона дата может быть разная – солнцестояние наступает в одно и то же время для всех стран, независимо от того, какая сторона Земли обращена к Солнцу. Это означает, что точный момент летнего солнцестояния может наступить посреди ночи для одних людей и посреди дня для других.

В Украине в 2025 году летнее солнцестояние состоится в субботу 21 июня в 05:42 утра.

Значение летнего солнцестояния

С астрономической точки зрения, летнее солнцестояние знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии. Это переломный момент, после которого Солнце постепенно будет проводить в небе все меньше времени, хотя жара в июле и августе обычно еще нарастает из-за накопительного эффекта нагревания земной поверхности.

Культурно летнее солнцестояние имеет глубокое значение для многих народов. В Украине оно исторически связано с дохристианскими традициями и праздником Ивана Купала, хотя дата Купала (23-24 июня) не совпадает с точным днем солнцестояния.



Солнцестояние играло важную роль в культуре многих цивилизаций / Фото stneotsmuseum

Согласно некоторым древним греческим календарям, летнее солнцестояние знаменовало начало нового года и обозначало лунный отсчет до начала Олимпийских игр, как сообщает музей Сент-Неотс в Великобритании.

В мире летнее солнцестояние отмечают по-разному. Например, полярники в Антарктиде празднуют его с 1957 года, купаясь в прорубях. С 2019 года День Солнцестояния даже вошел в официальный календарь праздников ООН, что подчеркивает его глобальную значимость.