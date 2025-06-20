Літнє сонцестояння – це астрономічний момент, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі відносно небесного екватора, а кут нахилу Землі до світила стає максимально прямим для Північної півкулі, пояснює 24 Канал.

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У цей день Сонце проходить через точку екліптики, найбільш віддалену від небесного екватора, і здається, що воно "завмирає" на небі, оскільки його висота у верхній кульмінації змінюється дуже повільно протягом кількох днів. Саме тому явище отримало назву "сонцестояння" – ніби Сонце "стоїть" на місці.

У 2025 році тривалість дня 21 червня сягатиме майже 17 годин, що робить його найсвітлішим днем року. Після цієї дати світловий день поступово скорочуватиметься, а ніч ставатиме довшою аж до зимового сонцестояння – 21 грудня.

Астрономічне пояснення літнього сонцестояння

Літнє сонцестояння відбувається через нахил земної осі, який становить приблизно 23,4° відносно орбіти навколо Сонця. Цей нахил відповідає за сезонні зміни на планеті: під час літнього сонцестояння Північна півкуля максимально наближена до Сонця, що забезпечує найбільшу кількість денного світла, тоді як Південна півкуля, навпаки, віддалена і переживає найкоротший день року, тобто початок астрономічної зими.

Літнє і зимове сонцестояння є частиною більш широкого астрономічного календаря, який включає два рівнодення – навесні та восени, а також інші щоденні та щомісячні цикли протягом року.

До речі, слово "рівнодення" походить від латинського "equi", що означає "рівний", і "nox", що означає "ніч". У ці дві дати день і ніч мають однакову тривалість, перш ніж дні починають ставати світлішими навесні або темнішими восени.



Сонцестояння (зліва та справа) і рівнодення (зверху та знизу) / Фото Britannica

У цей момент Сонце опиняється прямо над тропіком Рака – умовною лінією на широті 23,4° на північ від екватора. Це явище пояснює, чому в Північній півкулі день стає найдовшим: сонячне проміння падає майже прямовисно, забезпечуючи максимальне освітлення.

Сонцестояння також не припадає на один і той же календарний день щороку, оскільки астрономічний рік триває 365,25 днів, пояснює Space.com. Таким чином, літнє сонцестояння для Північної півкулі, також відоме як червневе сонцестояння, зараз припадає на 20, 21 або 22 червня (залежно від регіону).

Коли відбудеться літнє сонцестояння 2025 в Україні?

Важливо, що попри той факт, що залежно від регіону дата може бути різна – сонцестояння настає в один і той же час для всіх країн, незалежно від того, яка сторона Землі звернена до Сонця. Це означає, що точний момент літнього сонцестояння може настати посеред ночі для одних людей і посеред дня для інших.

В Україні в 2025 році літнє сонцестояння відбудеться у суботу 21 червня о 05:42 ранку.

Значення літнього сонцестояння

З астрономічного погляду, літнє сонцестояння знаменує початок астрономічного літа в Північній півкулі. Це переломний момент, після якого Сонце поступово проводитиме в небі все менше часу, хоча спека в липні та серпні зазвичай ще наростає через накопичувальний ефект нагрівання земної поверхні.

Культурно літнє сонцестояння має глибоке значення для багатьох народів. В Україні воно історично пов’язане з дохристиянськими традиціями та святом Івана Купала, хоча дата Купала (23-24 червня) не збігається з точним днем сонцестояння.



Сонцестояння відігравало важливу роль в культурі багатьох цивілізацій / Фото stneotsmuseum

Згідно з деякими стародавніми грецькими календарями, літнє сонцестояння знаменувало початок нового року і позначало місячний відлік до початку Олімпійських ігор, як повідомляє музей Сент-Неотс у Великобританії.

У світі літнє сонцестояння відзначають по-різному. Наприклад, полярники в Антарктиді святкують його з 1957 року, купаючись в ополонках. З 2019 року День Сонцестояння навіть увійшов до офіційного календаря свят ООН, що підкреслює його глобальну значимість.