Порічка чи смородина: як правильно називати ягоди українською

В Україні триває сезон ягід. При цьому краяни часто думають над тим, як назвати ту чи іншу ягоду правильно.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на цікаве питання глядачки стосовно назв ягід. Вона запитала: "Чому чорну смородину називають смородиною, а червону – порічкою?".

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"Порічки" чи "смородина" – як правильно

Авраменко зауважив: українці можуть вживати обидві назви – але для різних ягід.

Рослини і з червоними, і з білими, і з чорними кисло-солодкими ягідками належать до однієї родини аґрусових. У науковій літературі є різні погляди на називання цих рослин, проте в українській побутовій мові усталилися дві назви – порічка і смородина,

– уточнив він.

І додав: чорні ягідки називають "смородиною", її листя запашне. А червоні та білі – "порічками".

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Звідки походять ці назви

Учитель також розповів про походження назв вищезгаданих ягід.

При цьому зауважив: якщо потерти листя рослини з чорними ягідками, то можна почути сильний специфічний запах. Так, слово "смородина" спільнокореневе з іменником "сморід". Що цікаво, у давнину "смердіти" означало "сильно пахнути".

Також Авраменко уточнив, що назва "порічка" усталилася через те, що ця ягода зазвичай росте біля річок.