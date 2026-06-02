Не кажіть "чубушник": українською цю рослину називають по-іншому

Цікаві пояснення назв рослин, та як їх розрізняти та не помилитися, можна зустріти на просторах інтернету. Але часто помилку роблять уже у назві, використовуючи росіянізм, видаючи за "свою" відому назву.

Чи є в українській мові слово "чубушник", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Уже розпочалося цвітіння кущів із запашними білими квітками, які ростуть у садах та парках. Хтось обожнює цей запах, а хтось оминає, але не впізнати його важко. А відомий він під двома назвами – жасмин чи чубушник.

Слово "жасмин" походить з французької мови – jasmin (‹jassemin), але туди воно примандрувало арабської мови – jāsemîn (jāsamûn) або перської – jāsemin. І у різних слов'янських мовах можна зустріти написання і звучання через "ж", "я" чи "j" та різні наголоси: болгарською – жасми́н, білоруською – язмін, польською – jaśmin, чеською – jasmín, словацькою – jazmín, сербохорватською – jȁсмин, македонською – јасмин.

Але однієї з назв в українській мові немає, а саме – чубушник. Рослина отримала таку назву не випадково, а через своє цільове призначення – з гілок кущів виготовляли чубуки для люльок, після того, як з них виймали м'яку серцевину.

Так у російськомовній літературі називають кущі жасмину садового з родини гортензієвих (Philadelphus L.).

Плутанина виникла через схожість рослини з іншим кущем з вічнозелених чагарників з родини маслинових, які латиною називають Jasminum – жасмин запашний, жасмин великоквітковий, жасмин індійський. Ця рослина родом з тропіків та не переносить морозів. Жасмин можна вирощувати як кімнатну рослину, яка може квітнути у будь-яку пору року, а квіти можуть бути кремові та навіть – рожеві. Саме з нього виготовляють запашну ефірну олію, яку використовують у парфумерії та для виготовлення ладану.

Зверніть увагу! На просторах інтернету – серед статей про садівництво та підписах чи поясненнях ви зустрінете слово "чубушник" і вам детально пояснюватимуть, чим жасмин від нього відрізняється. Однак, у словниках української мови такого слова немає – лише "жасмин". Хоча слово "чубук", як порожнистий стрижень люльки, крізь який курець втягує тютюновий дим, – є.

Жасмин і "чубушник" дуже часто плутають, бо обидва мають білі запашні квіти. Проте це зовсім різні рослини. Якщо вам складно відрізнити ці дві рослини за цвітом та листям, то зверніть увагу на плоди: у жасмину – це ягода, а у "чубушника" – насінева коробочка.

Просто запам'ятайте: кущі, які квітнуть у червні, – це види жасмину садового. В Україні поширені кілька декоративних видів: садовий жасмин широколистий, садовий жасмин дрібнолистий, садовий жасмин пухнастий, садовий жасмин вінцевий, садовий жасмин непахучий.

Жасмин, мовою квітів означає: "Ваш перший поцілунок схвилював мене". У букетах, його традиційно поєднують з півоніями (не – піонами), бо час їх цвітіння збігається. Але будьте обережні, бо сильні аромати обох рослин можуть викликати головний біль.

Найчастіше, коли ми чуємо слово "жасмин", то уявляємо садовий кущ рослини, що квітне у червні. Втім, ця промовиста назва використовується для власних назв крамниць квітів, парфумів, жіночого одягу та навіть як жіноче ім'я чи псевдо – Жасмин чи Ясмін, Ясемін.

