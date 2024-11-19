Не "сливочное масло": у цього смаколика є українське позначення

Позбуваємося русизмів зі свого продуктового кошика – у кожного продукту є українська назва. Нумо використовувати їх!

Прагнемо до чистоти мови і вдосконалюємо свою українську. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує розглянути "сливочное масло", та розповідає про український відповідник.

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Масло, але зовсім не "сливочное"

В українській мові є низка слів, якими можна замінити слово "масло", залежно від речовини, її виготовлення та використання.

Позначення смачного і корисного продукту "сливочное масло" є русизмом.

Слово "слівки" – українською буде – вершки, а "масло" так і залишиться маслом.

Це словосполучення ввійшло у нашу мову як додаткове пояснення, оскільки в російській мові – масло – позначає кілька речовин.

Слово масло стосується "растительного масла" чи "машинного масла", однак в українській мові є окремі слова для їх позначення.

Тому запам'ятайте – для українців "сливочное масло" – це просто масло, його можуть позначати як солодковершкове, кисловершкове чи вершкове.

Що таке масло Масло – харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани. Вершкове масло – масло, вироблене з вершків, а кисловершкове – масло, що виготовляється шляхом додавання закваски до пастеризованих вершків перед виробництвом. А ще маслом можуть назвати деякі тверді рослинні жири – какао-масло.

Вершкове масло поділяють на групи, залежно від масової частки жиру:

Екстра (частка жиру: 80 – 85 %);

(частка жиру: 80 – 85 %); Селянське (частка жиру: 72,5 – 79,9 %);

(частка жиру: 72,5 – 79,9 %); Бутербродне (частка жиру: 61,5 – 72,4 %);

(частка жиру: 61,5 – 72,4 %); Пряжене (частка жиру: не менше 99 %).

Залежно від технологічних особливостей та органолептичних показників вершкове масло поділяється на такі види:

Солодковершкове ;

; Солоне солодковершкове ;

; Кисловершкове ;

; Солоне кисловершкове.

Масло в українців вважалося символом достатку, тому що на його виготовлення іде у двічі більше вершків. І з цим пов'язана низка приказок та прислів'їв:

"Жити (купатися, плавати) як (мов, немов) сир (вареник, пиріг) у маслі " – жити в достатках, розкошах. "Як (мов, немов) по душі маслом" –про те, що дає велике задоволення, можна вжити як подяку за похвалу. "Підливати (підлити) масла у вогонь (в огонь)" – посилювати певні почуття, переживання, суперечки тощо.

Для "растительного масла" є окреме позначення – рослинна олія чи просто олія. Чуєте олія – знайте, що це з рослин. Це слово стосується харчових – соняшникова, конопляна, кунжутна, лляна, гарбузова, кокосова, оливкова, а також ефірних олій. Рослинні олії є складниками, які використовуються в мастильних матеріалах, олійних фарбах, косметичній, фармацевтичній та інших галузях промисловості.

Рослинні олії виглядають так / фото для привернення уваги

А "машинное масло" перекладається як мастило. І для його консистенцій уже є інші назви.

Позначайте "масла" українською / ілюстрація ресурсу "Мова – ДНК нації"